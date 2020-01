OFFICIEL: Genk, renfort devant les Roms: prise Kouassi

SONDAGE

Le milieu de terrain Eboué Kouassi laisse le Celtic avec la formule de prêt jusqu’à la fin de la saison pour porter le maillot Genk, entre autres, le prochain adversaire de Rome en Ligue Europa.

23.01 15:18 – Genk officiel, renfort en vue de Rome: prise Kouassi

11.01 15:03 – Manchester United, idée sensationnelle de l’attaque: Tevez peut revenir

23.01 14:57 – Bradaric salue le Hajduk et se rend à Celta: “Je serai toujours ton fan”

23.01 14:39 – Arsenal, Ceballos mécontent: il a demandé le transfert à Arteta

23.01 14:24 – Ancelotti pousse pour Everton: Gremio en difficulté, peut le laisser partir

23.01 14:12 – Manchester United, club avec Solskjaer: il n’y a aucun risque d’exemption

11.01 11:39 – Hajduk Spalato, l’ancien Cagliari Bradaric à deux pas de Celta Vigo

11.01 11:27 – L’avenir de Mascherano et Messi: “Retour en Argentine? Peut-être”

11.01 11:21 – Barcelone, près de Rodrigo: c’est la formule

23.01 10:54 – tmwLosanna, nous travaillons pour Florentin Pogba. Concours Neuchtel

11.01 10:51 – Valence, but Otamendi en vue du marché d’été

11.01 10:48 – Arsenal, triplé pour Martinelli pour retirer le Real

11.01 10:39 – Borussia Dortmund, 50 millions d’euros prêts pour le Camavinga 2002

11.01 10:33 – Chelsea, le PSG a demandé le prêt de Cavani jusqu’en juin

11.01 10:21 – L’équipe et la victoire du PSG: “Kouassi danse avec les stars”

11.01 09:57 – Ouvertures en Espagne – Copa del Rey, Barça et Real quelle souffrance!

11.01 00:55 – Arsenal sur Matviyenko. L’agent: “Contacts en cours, a averti le Shakhtar”

23.01 00:40 – Barcelone, Setien: “Ces jeux sont un piège. Trop d’erreurs”

23.01 00:25 – Real Sociedad, Willian José a demandé de ne pas jouer: vente proche

11.01 00:11 – Burnley, Dyche: “Difficile d’obtenir un résultat, je suis content”

23.01 00:10 – Borussia Dortmund, conte de fées Haaland. Favre: “Il peut jouer dès 1 ‘”

22.01 23:55 – Grealish, message d’amour à la Villa. Non à United: le symbole reste

22.01 23:50 – Leicester, blessure pour Vardy: sortie après 40 minutes contre West Ham

22.01 23:48 – Man United, Solskjaer: “Nous n’avons pas fait assez pour gagner”

22.01 23:40 – Copa del Rey, Real et Valence avec difficulté. Valladolid avec Tenerife

22.01 23:25 – Ibiza, monsieur Alfaro loue son: “Cruelle défaite, mais je suis fier”

22.01 23:20 – Boom Martinelli, Arsenal cherche d’autres Brésiliens. Idée Bruno Guimaraes

22.01 23:19 – Bulletins de rendement Burnley – Bois en rond, Rodriguez sous les applaudissements

22.01 23:13 – Bulletins unis – Martial et Pereira du cauchemar, Wan-Bissaka est sauvé

22.01 23:10 – Premier ministre, bruit intérieur de Man United. Tottenham et Leicester ok

1er étage

Leipzig a tiré pour Dani Olmo. L’objectif de marché de Milan, le milieu de terrain de la classe 98 du Dinamo Zagreb est à un pas de déménager en Allemagne. Fumée blanche à proximité. Milan s’éloigne, Olmo à Leipzig …