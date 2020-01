OFFICIEL: Hoffenheim, le gardien expert Esser arrive

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

© photo par Imago / Image Sport

Le Hoffenheim a annoncé l’achat du gardien Michael Esser à Hanovre. 32 ans, vient gratuitement et a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison.

Willkommen, Michael! 👋🏼

Die #TSG Hoffenheim hat Torwart Michael #Esser vom Zweitligisten @ Hannover96 verpflichtet. Der 32-Jährige kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende. pic.twitter.com/xENyA4FqSX

– TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 14 janvier 2020

1er étage

L’exemption d’Ernesto Valverde de Barcelone met en évidence la relativité des nombres. Ceux de l’ancien technicien de Blaugrana sont définitivement flatteurs mais ce n’était pas suffisant. 145 matchs au total avec 97 victoires, 32 nuls et 16 défaites. 340 buts pour, 127 contre. Deux victoires …