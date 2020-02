OFFICIEL: Iker Casillas confirme les rumeurs disant qu’il se présenterait pour le président de RFEF

La semaine dernière, Matt Wiltse a annoncé que des rumeurs couraient selon lesquelles Iker Casillas allait se présenter à la présidence de la Fédération espagnole de football. Cette semaine, cela a été officialisé: Iker Casillas a choisi de se présenter contre le président actuel de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, lors des élections de cette année.

Le joueur de 38 ans évolue professionnellement à un certain niveau depuis qu’il a rejoint la jeunesse du Real Madrid en 1990 à 9 ans. Il a remporté une Coupe du monde avec l’Espagne, plusieurs titres avec le Real Madrid et est également le joueur avec le deuxième plus grand nombre d’apparitions de l’histoire du Real Madrid avec 725. En comparaison, Rubiales n’a eu que 53 apparitions au cours de sa carrière décevante en tant que joueur de football professionnel.

Dans le message de Casillas sur Twitter, il a exprimé sa gratitude à son équipe actuelle, le FC Porto, où il évolue depuis son départ du Real Madrid. En supposant qu’il soit élu, cela signifierait que Casillas se retirerait officiellement du football de club à la fin de la saison.

Bien que Casillas n’ait pas encore présenté sa plate-forme, il convient de noter que la présidence de Rubiales a été en proie à des critiques du licenciement de Julen Lopetegui peu avant la Coupe du monde 2018, au traitement de MediaPro et aux contrats de télévision de la Liga Iberdrola. Il sera également jugé cette année pour une agression physique présumée en 2017 contre un architecte dans sa maison de Valence.

Dans l’état actuel des choses, les deux seuls candidats aux élections sont le titulaire et Casillas. Il n’est pas clair si quelqu’un d’autre se joindra. Les élections pourraient avoir lieu dès le mois de mai et seraient votées en secret par les 139 membres de l’assemblée. Bien qu’aucune limitation définitive des conditions ne soit facilement disponible, il semble que les termes puissent aller d’un an à la présidence de 19 ans d’Angel Maria Villar, avec des élections / réélections se produisant par intermittence.