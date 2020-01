OFFICIEL: Imorni, Adorni prêté par Vis Pesaro

SONDAGE

© photo par Giovanni Padovani

Imolese Calcio annonce qu’elle a acquis, à titre temporaire à Vis Pesaro, les droits sur la performance sportive du footballeur Lorenzo Adorni jusqu’en juin 2020. Le défenseur né en 1998, qui a grandi dans l’équipe de jeunes de Parme, a déménagé à l’AC Monza à l’été de 2016 contribuant à la promotion en Serie C avec 20 apparitions et 1 but.

Le défenseur, né à Parme, arrive à Imola après avoir totalisé 32 apparitions parmi les professionnels.

31.01 21:06 – Officier du Triestine, a tiré sur Sarno. Prêt avec obligation de remboursement

31.01 21:04 – Officier R Siena, voici Sparacello, Bovo et Boateng. Poils et Ortolini loin

31.01 21:02 – officiel Feralpisalò, l’attaquant Miracoli arrive de Côme

31.01 20:44 – officiel d’Alexandrie, Gonnelli arrive de Livourne. Pandolfi all’Arezzo

31.01 20:37 – officielComo, a pris l’attaquant Lanini de Parme

31.01 20:33 – Officiel de Carpi, Van der Heijden prêté au Top Oss

31.01 20:31 – officiel Vicence, Emmanuello salue et revient à Pro Vercelli

31.01 20:27 – officiel Pianese, l’expert arrière latéral Pedrelli arrive

31.01 20:21 – l’officier Reggiana, Serrotti arrive de Robur Siena

31.01 20:19 – officiel Olbia, l’arrière latéral Candela arrive de Gênes

31.01 20:07 – tmw Robur Siena, échange Ortolini-Sparacello avec Rimini

31.01 20:06 – Giana Erminio officielle, d’Arezzo voici Nolan et Raja

31.01 20:03 – officiel Picerno, Calamai passe à Rimini

31.01 19:54 – Ternana officiel, a acheté Damian de Robur. Et Verna arrive

31.01 19:48 – L’officier Avellino, Agostino Rizzo arrive de Livourne

31.01 19:39 – Arzignano officiel, emprunté à Calcagno par Virtus Francavilla

31.01 19:36 – arrivée de tmwPro Vercelli, Barbini-Rolando. Emmanuello est de retour

31.01 19:33 – tmwFeralpisalò, fait pour le retour de Miracoli en prêt

31.01 19:31 – tmwOlbia, Candela prêtée par Gênes

31.01 19:27 – officiel Cesena, souffle Lo Faso en avant. Et Davide Munari revient

31.01 19:21 – officiel Lecco, Cheddira arrive de Parme

31.01 19:10 – tmwTriestina, Constantine vers le transfert à Bari

31.01 19:03 – Agostinone officiel est un nouveau joueur de Lecco

31.01 18:47 – tmw Gozzano, concluant l’accord pour Momentè della Pianese

31.01 18:32 – tmwParma, pour Lanini il y a aussi Côme

31.01 18:08 – tmwR. Arrivée de Sienne, Bovo et Boateng. Via Serrotti et Bristle

31.01 18:07 – tmwArzignano, pris Kouko d’Albinoleffe

31.01 17:57 – tmwVibonese, pris Signorelli. Contrat semestriel avec option

31.01 17:51 – officier Pianese, a pris le défenseur Polvani

31.01 17:42 – tmwVicenza, la négociation pour Nalini a été déverrouillée

