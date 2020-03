OFFICIEL: La Liga reporte la saison 2019-2020 en raison d’un coronavirus

C’est désormais officiel. La Liga a annoncé ce jeudi que les deux prochaines semaines de la saison 2019-2020 ont été reportées en raison de l’épidémie de coronavirus en Espagne. La suspension pourrait aller encore plus loin si besoin.

Cette décision a été prise après que le Real Madrid a annoncé sa mise en quarantaine après qu’un joueur de basket-ball se soit révélé positif pour le virus une semaine après avoir joué un match en Euroligue à Milan. Les équipes de football et de basket-ball utilisent des installations communes à Valdebebas.

L’UEFA n’a pas annoncé sa décision concernant les matchs de Ligue des Champions la semaine prochaine et le Real Madrid devait affronter Manchester City lors du match retour des huitièmes de finale. Étant donné que toute l’équipe est désormais en quarantaine, il semble assez évident que l’UEFA y jouera. sûr et reporter les matchs à venir, tout comme la Liga, l’Euroligue de basket-ball, la Serie A, la NBA et d’autres événements majeurs.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les compétitions du Real Madrid.