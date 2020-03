OFFICIEL: la Roma rembourse ses supporters pour le match de Ligue Europa contre Séville | Ligue Europa

la Rome rembourse ses fans pour le match Ligue Europa contre le Sevilla, prévu jeudi à huis clos au stade olympique: “Le match se déroulera à huis clos selon les dispositions de la FIGC suite au décret du Premier ministre du 4 mars 2020 afin de” contrer et contenir la propagation du virus COVID -19, sur l’ensemble du territoire national. “Pour tous les acheteurs, il sera donc possible d’obtenir un remboursement des billets achetés. DATES ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

ACHATS FAITS EN LIGNE SUR ASROMA.COM

Tous les billets achetés sur le site officiel www.asroma.com seront automatiquement annulés et remboursés. Le montant égal à la valeur des billets sera re-crédité sur la carte de crédit ou le compte Paypal utilisé pour l’achat.

Les délais de crédit peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation de la carte de crédit ou du compte Paypal utilisé.

ACHATS FAITS AUX POINTS DE VENTE

AS ROMA STORE: A partir du 16/03/2020, les fans pourront demander le remboursement des billets. Il sera nécessaire de se rendre au même point de vente où le billet a été précédemment acheté et de présenter les billets en original ou par e-mail confirmant l’achat. Il est également obligatoire de présenter les documents des détenteurs de billets pour valider l’annulation et le remboursement.

CENTRE D’APPELS: À partir du 16/03/2020, les fans pourront demander le remboursement des billets. Il sera nécessaire d’envoyer un e-mail à l’adresse fans@asroma.it en communiquant le numéro de la transaction et le nom de l’acheteur.

POINTS DE VENTE VIVATICKET: A partir du 16/03/2020, les fans pourront demander le remboursement des billets. Vous devrez vous rendre dans le même magasin où vous avez déjà acheté et présenter les billets originaux. La valeur égale des billets retournés sera remboursée. Il est également obligatoire de présenter les documents des détenteurs de billets pour valider l’annulation et le remboursement.

Il sera possible de demander un remboursement dans les points de vente au plus tard le vendredi 03/04/2020. Le remboursement sera effectué en espèces uniquement.

Il ne sera pas possible de demander un remboursement pour les billets achetés par des voies et canaux autres que ceux mentionnés ci-dessus. “