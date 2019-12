C'est officiel, le jeune du Bayern Munich Adrian Fein a prolongé son contrat jusqu'en 2023. L'Allemand est prêté à Hambourg depuis le début de cette campagne et a joué un rôle clé pour le club de deuxième division alors qu'il était stationné au cœur du milieu de terrain. Hambourg occupe la 2e place sur la table de la 2.Bundesliga et est un sérieux candidat à la promotion.

Le front office – Hasan «Brazzo» Salihamidzic, Karl-Heinz Rummenigge et Herbert Hainer, ainsi que tous les fans du Bayern – espèrent que Fein sera en mesure de jouer un rôle important pour le Bayern la saison prochaine. Cela renforcerait encore le retour à la forme que connaissent actuellement la division jeunesse et l'académie du Bayern, Alphonso Davies et Joshua Zirkzee faisant récemment leur entrée dans la première équipe et ayant un impact significatif.

De plus, l'entrée de Fein dans le giron pourrait mettre fin à la poursuite de milieux de terrain tels que Marc Roca d'Espanyol et Ilkay Gündogan de Manchester City – qui jouent tous dans des positions similaires à celles du milieu défensif préféré de Fein.

Étant donné que Thiago et Joshua Kimmich ont eu des difficultés évidentes cette saison et que Javi Martinez est sur le point de sortir, la prolongation du contrat du jeune vient à un moment opportun. J'espère qu'Adrian est extrêmement Fein là-bas et peut devenir une caractéristique de ce côté pour les années à venir!