OFFICIEL: Lazio, Vargic prêtés à Koper jusqu’en juin prochain

SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Ivan Vargic salue la Lazio, au moins jusqu’en juin prochain. Cela a été annoncé par le site officiel du Biancoceleste: “S.S. Lazio informe qu’il a temporairement transféré, jusqu’au 30/06/2020, le droit aux performances sportives du footballeur Ivan Vargic au club slovène F.C. Koper”.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

06.02 19:53 – tmwInter, Biraghi: “Un derby important pour les fans. Je voulais le Nerazzurri”

06.02 19:45 – Gênes, Perin n’a aucun doute: “Aucun regret d’avoir choisi la Juve”

06.02 19:41 – Officiel de la Lazio, Vargic prêté à Koper jusqu’en juin prochain

06.02 19:41 – tmwradioRomairone: “Milik était près de Chievo en échange de l’anglais”

06.02 19:38 – Lazio, Luis Alberto: “Dessiner qui sait peu. A Parme pour gagner”

06.02 19:30 – focusParce que le Premier ministre s’est adapté aux dates du marché européen

06.02 19:27 – tmwAtalanta, Hateboer: “Avec Valence le meilleur match de tous”

06.02 19:23 – Ventura dt del Toro? Fabiani: “Il ne peut pas être transformé en manager”

06.02 19:15 – sondageQuel sera l’avenir de Leo Messi?

06.02 19:09 – tmwradioLucchesi: “Pogba peut revenir. Tonali? Juve ou Inter”

06.02 19:08 – tmwAtalanta, Gosens: “On a mal perdu à Florence, on va se rattraper”

06.02 19:00 – focusMessi à 0. Les 10 équipes qui peuvent rêver de son arrivée

06.02 18:53 – tmwMilan, Biglia: “Aux Championnats d’Europe, je soutiens l’Italie, un pays avec de grands joueurs”

06.02 18:42 – Milan, Musacchio: “Ibra travaille pour être là dans le derby. Nous aurons une grande course”

06.02 18:27 – Parme, Radu: “J’allais au quartier général de l’Inter. Ensuite j’ai choisi de venir ici”

06.02 18:11 – Milan, échange Bernardeschi-Paquetà bloqué par Gazidis

06.02 18:04 – tmwBrescia, l’ère Diego Lopez commence. Cellino est également présent

06.02 17:57 – Samp, La Gumina: “Ranieri est un maître. Cette chemise est un stimulant”

06.02 17:38 – Ghiglione: “Je suis un défenseur et je fais des passes décisives: entraîneurs, prenez parti!”

06.02 17:30 – TOP NEWS 17 heures – Ghiglione parle à TMW. Radu et Paloschi se présentent

06.02 17:23 – Inter, pas seulement Lautaro: la ville pense au maxi-échange Skriniar-Cancelo

06.02 16:57 – Donati: “Nous n’aurons aucune chance à Naples. Nous allons bien”

06.02 16:38 – Cagliari, Paloschi: “Pas de moments faciles à Ferrare. Ici pour le rachat”

06.02 16:36 – sondage Inter était la reine du marché de janvier

06.02 16:26 – Naples, Demme: “40 points au plus vite. Ensuite on pensera à l’Europe”

06.02 16:23 – Ghiglione, un assistant exclusif: “Quand je traverse Gênes, je marque”

06.02 16:21 – exclusiveLlorens (ESPN): “Messi? Elle ne partira pas, mais va renouveler”

06.02 16:08 – Vicepres exclusif. Newell’s: “Messi? Un rêve pour nous et pour le pays”

06.02 16:00 – Mis à 0. Parce que les fans de Newell peuvent rêver

06.02 15:45 – liveCagliari, Paloschi: “J’ai un grand désir de rédemption”

1er étage

Lionel Messi loin de Barcelone, et également en transfert gratuit. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les dernières frictions avec le secrétaire technique Eric Abidal et la confirmation de ce dernier après l’entretien avec le président Josep Maria Bartomeu ont rendu l’avenir de l’as argentin moins sûr …