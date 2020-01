OFFICIEL: Le Bayern Munich a prêté Alvaro Odriozola du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison

Le Bayern Munich a officiellement annoncé ce que les rapports de Bild ont rapporté hier, Alvaro Odriozola a signé pour Die Roten dans le cadre d’un prêt de 6 mois.

Le natif de Saint-Sébastien, qui a rejoint le club local Real Sociedad à l’âge de 10 ans, a déménagé dans la capitale espagnole et le Real Madrid en 2018 pour un montant de 30 millions d’euros. Le succès à Los Blancos était limité, Odriozola n’a réussi à jouer que 18 matches de championnat pour le club, quatre à venir cette saison. Zinedine Zidane a clairement indiqué qu’il préférait le jeune diplômé du Real Madrid, Dani Carvajal.

Odriozola a donc officiellement décidé de tenter sa chance ailleurs et rejoindra son premier club non espagnol de sa carrière. Selon les sources de Bild, il n’y a pas d’option d’achat dans le contrat.

Karl-Heinz Rummenigge a parlé à fcbayern.com du transfert:

Après des discussions internes, nous avons convenu de suivre les souhaits de l’entraîneur-chef Hansi Flick pour renforcer la défense et avons décidé d’opter pour Álvaro Odriozola. Nous sommes ravis de la signature et remercions le Real Madrid pour les discussions amicales et coopératives.

Le directeur sportif Hasan Salihamidžić a ajouté:

Nous sommes convaincus qu’Alvaro Odriozola aidera notre équipe avec ses qualités. Je suis très heureux que nous ayons trouvé un arrière comme lui.

Odriozola a été couronné pour la première fois par son pays en octobre 2017 et a joué un total de quatre matchs au cours desquels il a marqué un but. En raison de la nouvelle révision des règles, Odriozola ne sera pas “à égalité” et pourra concourir pour le Bayern en Ligue des champions même s’il a joué pour le Real Madrid dans l’édition actuelle de la campagne.

Odriozola portera la chemise numéro 2.