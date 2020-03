Officiel: le Bayern Munich affrontera Chelsea, Dortmund et bien plus sans supporters

C’est officiel: comme prévu, l’État libre de Bavière a décidé d’interdire les événements à grande échelle avec plus de 1000 spectateurs jusqu’au 19 avril. Pour tous les sports majeurs, les matchs en Bavière doivent être joués sans spectateurs présents ou reprogrammés (kicker).

Pour le Bayern Munich, trois matchs à domicile à venir sont immédiatement affectés: le plus important est le match retour de la Ligue des champions contre le Chelsea FC (18 mars). Les invités, bien sûr, pourraient ne pas regretter que les fans du Bayern ne soient pas présents pour encourager leur équipe. Si le Bayern se qualifie pour les quarts de finale, au moins la première étape de ce match devra également se jouer à huis clos.

Les matchs à domicile du Bayern contre l’Eintracht Francfort (22 mars) et la Fortuna Düsseldorf (11 avril) auront également lieu à huis clos. D’autres équipes basées en Bavière seront également obligées de s’adapter, notamment le FC Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg et, bien sûr, 1860.

Mais attendez, il n’y a plus: la Rhénanie du Nord-Westphalie a également imposé des restrictions. D’où le Klassiker allemand lors de la visite du Bayern à Dortmund le 4 avril sera également joué devant un stade vide. Déjà le Derby du Rhin entre Dortmund et Schalke ce samedi, et l’autre Derby du Rhin entre le Borussia Mönchengladbach et le FC Köln ce mercredi (reprogrammé à cause de la tempête Sabrine) seront affectés (kicker).

À l’heure actuelle, l’Union Berlin a l’intention de procéder comme d’habitude lors de la venue du Bayern ce samedi. Le président du syndicat, Dirk Zingler, a déclaré: “Je présume que nous pourrons appeler le Bayern cet après-midi et dire:” Venez, buvons un pilsner raisonnable “” (kicker).