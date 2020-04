OFFICIEL: Le Real Madrid annonce des réductions de salaires pour les joueurs de la première équipe

La Liga est inactive depuis près d’un mois en raison de la pandémie de coronavirus et le fardeau financier de nombreux clubs les a obligés à prendre des décisions difficiles. Heureusement, le Real Madrid est en bonne santé d’un point de vue financier et a été capable de traverser la tempête avec plus de compétence que certains de ses plus grands rivaux. Barcelone et l’Atletico Madrid se sont rapidement sentis obligés d’annoncer les ERTE (Temporary Employment Regulation Files), avec une réduction de 70% des salaires. Le Real Madrid a finalement décidé d’aller de l’avant avec une réduction des salaires, mais est parvenu à un accord amiable avec toutes les parties. Une déclaration officielle du site Web du club se lit comme suit:

«Les joueurs et les entraîneurs des premières équipes de football et de basket-ball du Real Madrid, dirigés par leurs capitaines, ainsi que les principaux dirigeants des différents directeurs de club, ont convenu de réduire volontairement leur rémunération pour cette année entre 10 et 20%, selon sur les circonstances susceptibles d’affecter la clôture de la saison sportive actuelle 2019-20.

Cette décision, adoptée par les joueurs, les entraîneurs et les employés, évite des mesures traumatisantes affectant le reste des travailleurs, ainsi que de contribuer aux objectifs économiques de l’entité face à la perte de revenus subie par ces mois du fait de la suspension de la compétitions et la paralysie d’une grande partie de ses activités commerciales. »

Compte tenu du nombre de décès et des taux d’infection quotidiens en Espagne et dans le monde, il n’y a pas de date définitive pour le retour de la Liga. Le président de la Liga, Javier Tebas, envisage un redémarrage fin mai ou début juin, mais aucune décision officielle n’a encore été prise.