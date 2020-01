OFFICIEL: Le Real Madrid envoie Jesus Vallejo à Grenade pour un prêt

Le Real Madrid a officiellement confirmé qu’il avait envoyé le défenseur central Jesus Vallejo à Grenade pour un prêt qui expirera l’été prochain.

Le Real Madrid C.F., le Wolverhampton Wanderers FC et le Granada C.F.ont conclu un accord sur un prêt qui verra Jesús Vallejo passer le reste de la saison, jusqu’au 30 juin 2020, à Grenade.

Source: Realmadrid.com

Vallejo n’obtenait pas les minutes dont il avait besoin à Wolverhampton et Madrid a décidé de mettre fin à son précédent prêt. Vallejo n’est pas un défenseur physique et son accord de prêt à la Premier League a toujours été un peu inquiétant.

Cette fois, Madrid espère voir Vallejo dans le onze de départ de Grenade sur une base cohérente, ce qui permettrait au jeune défenseur d’acquérir l’expérience et la confiance dont il a besoin pour être un acteur du Real Madrid dans un proche avenir, ce qui pourrait être son plafond en tant que joueur s’il peut rester en bonne santé et éviter les blessures qui l’ont tenu hors de l’équipe le plus souvent quand il était dans la capitale espagnole.