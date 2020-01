OFFICIEL: Le Real Madrid envoie Lunin à Oviedo pour un prêt

Le Real Madrid a officiellement confirmé qu’il avait envoyé le gardien ukrainien Andriy Lunin à Oviedo pour un prêt qui expirera à l’été 2020.

Le Real Madrid et Oviedo ont conclu un accord pour le prêt d’Andriy Lunin jusqu’à la fin de la saison 2020.

Source: Realmadrid.com

Lunin a passé la première moitié de la saison 2019-2020 à être une réserve pour Valladolid, ce qui n’aide pas son développement en tant que jeune gardien de but. Lunin a besoin de minutes et le Real Madrid a décidé de mettre fin à l’accord avec Valladolid afin de trouver un nouveau club pour son gardien de but où il pourrait jouer, acquérir de l’expérience et s’améliorer.

Oviedo a des difficultés dans la division Segunda et n’est qu’à un point de la zone de relégation. Si Lunin est en effet sur le point de devenir un starter, il sera confronté à des pressions pour livrer et s’améliorer semaine après semaine. Cet accord de prêt pourrait l’aider beaucoup à l’avenir, il sera donc intéressant de voir s’il peut prendre le contrôle du point de départ.