OFFICIEL: Liga, Eibar-Real Sociedad reportée en raison de l’incendie de la décharge de Zaldibar

La Ligue espagnole de football, en accord avec la Fédération, Eibar et la Real Sociedad, et sur sollicitation du gouvernement basque (en particulier le ministère de la Santé et de la Santé), a décidé de reporter le défi entre les deux équipes, prévu pour demain à 16 ans au stade Ipurua. La décision a été rendue inévitable en raison de l’incendie qui s’est déclaré hier dans la décharge de Zaldibar, que la police a du mal à apprivoiser.

APLAZAMIENTO | Estando en contacto LaLiga, la RFEF y los clubes implicados, el Comité de Competición, y ante la recomendación del Gobierno Vasco, decidido suspender el #EibarRealSociedad que se iba a disputar mañana 16 de febrero a las 16:00 horas en el estadio de Ipurua. pic.twitter.com/zOmcYiSgKg

