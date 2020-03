OFFICIEL: l’Italie féminine renonce à la finale de la Coupe d’Algarve: «Pas de vols pour retourner en Italie, nous renonçons» | national

L’urgence du coronavirus affecte également l’Italie féminine qui, faute de garanties sur un éventuel retour en Italie, a officialisé qu’elle renoncerait à la finale contre l’Allemagne de la Coupe d’Algarve afin d’être sûr de revenir en Italie.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

La FIGC, après avoir vérifié qu’aucune compagnie aérienne ne garantirait le retour de l’équipe nationale féminine du Portugal à l’Italie à partir du jeudi 12 mars, en accord avec l’entraîneur Milena Bertolini et l’Azzurri, a décidé d’organiser le voyage de retour demain – dès que possible – de l’équipe. Le départ anticipé oblige l’Italie à renoncer à la finale de la Coupe d’Algarve contre l’Allemagne, prévue demain à 18h45 heure locale au stade Da Bela Vista de Parchal.

La FIGC a considéré comme une priorité de garantir le retour de toute la délégation au domicile et remercie la fédération portugaise et la fédération allemande pour la collaboration et la compréhension manifestées durant ces heures.