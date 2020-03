OFFICIEL: l’UEFA reporte l’euro 2020 à l’été 2021

L’UEFA a confirmé mardi que l’Euro 2020, qui devait avoir lieu cet été, sera désormais reporté à l’été 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus à travers l’Europe.

L’association européenne a tenu une réunion ce matin pour prendre la décision finale et a ensuite informé chaque pays.

UEFA har bestemt aux EM utsettes jusqu’en 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer.

– NorgesFotballforbund (@nff_info) 17 mars 2020

L’association norvégienne de football est allée de l’avant et a publié les informations avant la publication de la déclaration par l’UEFA, mais les rapports de chaque média indiquent qu’il s’agissait d’une décision unanime.

Cela donnera à chaque ligue européenne plus de temps pour établir un nouveau calendrier et faire de la place pour les matchs reportés.Il est donc probable que la plupart des ligues en Europe, y compris la Liga, se terminent maintenant cet été.

Cette décision aura un impact sur des joueurs comme Sergio Ramos ou Luka Modric, qui en sont déjà à leurs dernières années en tant que joueurs d’élite et pourraient avoir un rôle moins pertinent dans un an, à la fois pour le Real Madrid et leurs pays respectifs.