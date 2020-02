OFFICIEL: Mesdames Empoli, nouvelle présidente de Rebecca Corsi: “Fiers de cette nomination”

Le nouveau conseil d’administration de l’Empoli Ladies, la section féminine du Empoli Football Club, a été nommé. Le nouveau conseil sera composé de Rebecca Corsi, qui assumera les fonctions de président, Gianmarco Lupi (vice-président) et Stefano Calistri.

«Je suis très heureuse et honorée d’assumer ce poste institutionnel supplémentaire – a déclaré Rebecca Corsi -, ainsi que d’être fière de commencer à jouer mon nouveau rôle à partir du rôle féminin. Comme Empoli, nous avons cru dès le départ au développement et à la croissance du mouvement et ce choix atteste encore plus l’engagement de l’entreprise à soutenir de plus en plus nos formations qui obtiennent des résultats d’une importance absolue “.

– Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 21 février 2020