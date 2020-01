OFFICIEL: Milan, voici l’adjoint Donnarumma. Pris Begovic

SONDAGE

Autres actualités Serie A

1er étage

Asmir Begović est un nouveau joueur milanais. Le club l’a annoncé dans un communiqué officiel. Le gardien de but bosniaque, né en 1987, arrive en prêt de Bournemouth jusqu’à la fin de la saison.

Déclaration officielle: @ asmir1 ➡️ https://t.co/TJqICYr1Ku Avis officiel: Asmir …