OFFICIEL: M’Poku vole à Abu Dhabi. L’ancien Cagliari déménage à Al-Wahda

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

© photo par Federico De Luca

Paul-José M’Poku quitte le Standard de Liège. L’ancien joueur de Cagliari et ChievoVerona, né en 1992, s’envole pour Abu Dhabi, où il jouera avec Al-Wahda. Le Belge a signé un contrat d’un an et demi avec une option pour une autre saison. Cela a coûté 2 millions d’euros.

بيان رسمي | بول-خوسيه موبوكو

تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب الكنغولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموس.

وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب. #WHDFC pic.twitter.com/TkYLuynee7

– AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) 21 janvier 2020

1er étage

