OFFICIEL: Norwich, Duda tourné: prêté par le Hertha Berlin

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Tir entrant pour Norwich qui a annoncé l’arrivée de Ondrej Duda de Hertha Berlin. Le milieu de terrain évoluera en Premier League avec la formule de prêt jusqu’à la fin de la saison. Duda a choisi le numéro 25.

Bienvenue à Norwich City, Ondrej! 👊 pic.twitter.com/MlF1RJknr6

– Norwich City FC (@NorwichCityFC) 12 janvier 2020

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

12.01 19:14 – OFFICIEL Norwich, Duda tourné: prêté par Hertha Berlin

12.01 19:04 – Ligue 1, Dijon bat Lille en 10 pour 80 minutes

12.01 18:22 – Tottenham Mourinho sur Eriksen: “Les sifflets? Peut-être qu’ils étaient pour l’arbitre”

12.01 17:42 – Loups, Nuno Espirito Santo attend avec impatience les tirs entrants en janvier

12.01 17:05 – Premier League, salut de la lutte à Watford: 3-0 à Bournemouth

12.01 17:01 – Barcelone, qui tuile: Suarez a fonctionné pendant quatre mois

12.01 16:56 – Ligue 1, Nantes ne s’arrête pas: 2-0 à Saint-Etienne et quatrième place

12.01 15:07 – Neville: “Cette année, je ne vois personne capable d’arrêter Liverpool”

12.01 13:32 – Barcelone, d’Espagne: l’engagement de Xavi reporté à juin

12.01 13:23 – OFFICIEL Le Yokohama FC, à près de 53 ans, renouvelle l’ancien Genoa Miura

12.01 13:13 – Pierres et avenir en jeu: Man City ne s’ouvre pas au renouvellement

12.01 13:04 – Atletico Madrid, Lemar out: l’hypothèse de Wolverhampton apparaît

12.01 12:35 – OFFICIEL Malaga, la sex tape en ligne coûte cher: Victor Sanchez licencié

12.01 11:57 – Sporting CP, Record loue Fernandes: “Bruno anti-virus”

12.01 11:10 – TMW Persib Bandung, Thohir pointe vers l’ex Genoa Sandro

12.01 10:46 – Barcelone, Mundo Deportivo repousse Valverde: “Xavi maintenant”

12.01 10:32 – Marca et le derby en sauce arabe: “Real-Atletico, finale de la Super Cup”

12.01 10:22 – Ce soir PSG-Monaco, L’Equipe: “Les attaquants sur scène”

12.01 10:03 – Barcelone, Sport: “Valverde condamné. Et Xavi décide aujourd’hui”

12.01 09:48 – Comme s’ouvre avec la finale de la Super Coupe du Real-Atletico: “Superderby”

12.01 00:56 – Leicester, Rodgers: “Mauvaise journée, nous ne méritions même pas un point”

12.01 00:37 – Everton, Ancelotti: “Bonne performance, les trois points comptent. Quel public”

12.01 00:18 – Liverpool, van dijk: “Trois points importants, c’est un bon classement”

12.01 00:04 – Manchester United, Solskjaer: “Excellente réaction après les huitièmes de finale du derby”

11.01 23:59 – Xavi: “Aucune offre de Barcelone même si la formation c’est mon rêve”

11.01 23:50 – Ludogorets, Lukoki en Turquie. Il y a Konyaspor

11.01 23:40 – Barcelone, Semedo peut partir: Tottenham le met dans le collimateur

11.01 23:21 – Liverpool, Klopp sûr: “Je ne suis pas intéressé par le classement”

11.01 23:02 – Real Madrid, Ramos: “Je ne ressens pas l’Atletico Madrid comme un ennemi”

11.01 22:15 – Tottenham, Mou: “On méritait plus. 4ème place? Difficile à partir de -12”

1er étage

Il s’agit du classement actualisé de la Serie A après les matchs disputés cet après-midi, valable pour la 19e journée, dernière de la première étape.

Inter 46

Juventus 45 *

Latium 42 *

Rome 35 *

Atalanta 35

Cagliari 29

Turin 27

Parme 25 *

Milan 25

Naples 24

Udinese 24

Bologne …