OFFICIEL: Potenza, Santopadre arrive entre les poteaux

Nouvel achat pour Potenza qui renforce sa porte avec l’arrivée d’Alessandro Santopadre. La classe 98 ira défendre les poteaux des Lucaniens après avoir passé la première moitié de la saison à Rimini, club du groupe B.Pour l’annoncer, comme d’habitude, c’est le président Salvatore Caiata avec un selfie avec le joueur.

1er étage

Le marché des transferts d’hiver a pris fin et les clubs de Serie A ont beaucoup travaillé, donnant de nouveaux achats à leurs entraîneurs respectifs. Ci-dessous toutes les négociations conclues, équipe par équipe.

