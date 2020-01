OFFICIEL: Real Madrid, nouveau prêt pour Jesus Vallejo. Aller à Grenade

SONDAGE

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Jesus Vallejo redémarre de Grenade. Après avoir marqué seulement sept apparitions pour Wolverhampton en ce début de saison, le jeune défenseur espagnol fait à nouveau ses adieux au Real Madrid et se remet en prêt jusqu’en juin à la recherche de plus de minutes. C’est l’annonce du club andalou:

#BienvenidoVallejo |

📰 @JesusVallejo s’il s’intègre dans #Granada.

📝 Llega como cedido hasta junio de 2020.

📅 Será presentado el próximo lunes.

🏋🏽‍♂️ Entrena esta mañana à Barcelone avec sus compañeros. # EternaLucha

– Code fiscal de Grenade ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) 24 janvier 2020

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …