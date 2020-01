OFFICIEL: Reinier Jesus signe un contrat de six ans avec le Real Madrid

Après toutes les spéculations, la signature est désormais officialisée – Reinier Jesus est un joueur du Real Madrid. Le Brésilien a eu 18 ans le 19 janvier, ce qui a donné au Real Madrid le feu vert pour annoncer sa signature. Juni Calafat, le dépisteur en chef du Real Madrid en Amérique du Sud, a de nouveau été crucial pour identifier Reinier et obtenir ses services pour le club. Flamengo a inséré une clause de décharge de 30 millions d’euros dans le contrat du jeune joueur et Madrid n’a pas hésité à déclencher cette clause.

Le milieu de terrain offensif était l’un des talents les plus recherchés d’Europe. Ses nombreux prétendants comprenaient Manchester City, la Juventus, Barcelone, Roma, Milan, Arsenal et Everton entre autres.

Le champion de Copa Libertadores récemment couronné a été progressivement intégré à la première équipe avec 15 apparitions cette saison – 8 depuis le début et 6 en tant que remplaçant. Pendant ce temps, il a joué en tant que milieu de terrain offensif, ailier gauche et attaquant. Il a déjà marqué 6 buts et fourni 2 passes décisives. Reinier Jesus a été une présence constante dans les équipes nationales de jeunes brésiliens, jouant pour l’équipe pré-olympique U15, U17 et plus récemment U23.

Reinier Jesus suit une longue lignée des meilleures perspectives du monde qui ont rejoint le Real Madrid ces dernières saisons. Comme ses compatriotes brésiliens – Casemiro, Vinicius JR et Rodrygo – il devrait passer les premiers mois à s’adapter au club en jouant pour la réserve, le Real Madrid Castilla. La gestion de Madrid réduira encore la signature de Reinier Jesus avec un rapport de dépistage qui sera publié sous peu.