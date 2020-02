OFFICIEL: reporté la Juve-Inter et tous les autres matchs programmés à huis clos pour l’urgence du Coronavirus | Primapagina

La Ligue Serie A a officialisé le report de Juventus-Inter et tous les autres matchs initialement prévus à huis clos de l’actuelle journée de Serie A pour l’urgence coronavirus. La date de récupération est prévu pour le 13 mai avec la finale de Coppa Italia qui sera reportée.

LA LISTE DES COURSES REPORTÉES

Juventus-Inter

Milan-Gênes

Udinese-Fiorentina

Parma-Spal

Sassuolo-Brescia

QUESTIONS OUVERTES – Le report au 13 mai ouvre de nombreux fronts de problèmes pouquoi la date du report de Sampdoria-Inter n’a pas encore été identifiée donc au départ on pensait au 13 mai. Si le club Nerazzurri devait aller au fond de toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé, il n’y a actuellement aucune date disponible pour récupérer ce match. De plus, la finale de la Coupe d’Italie, initialement prévue à l’Olimpico de Rome pour le 13 mai, il a été déplacé au mercredi 20 mai, mais il sera difficile de le jouer dans le stade de Rome dans lequel, le travail d’hébergement en vue des compétitions européennes devra commencer et pour lequel le calendrier avait déjà été modifié afin que Rome et la Lazio n’aient pas disputé de match à domicile lors du dernier tour de championnat.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Vu l’article 1. co. 1 lettre A) du décret du président du Conseil des ministres du 25 février 2020 “Poursuite des dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant confinement et gestion de l’urgence épidémiologique du COVID-19 “;

considérant la succession de nombreuses interventions réglementaires urgentes du gouvernement pour répondre à cette urgence extraordinaire afin de protéger la santé et la sécurité publiques;

le président de la Ligue nationale professionnelle de Serie A annonce que les matches suivants ont été reportés du 7e jour de retour du championnat de Serie A TIM, initialement prévu à huis clos conformément au communiqué officiel no. 191 du 27 février 2020:

JUVENTUS – INTER, MILAN – GENES, PARME – SPAL, SASSUOLO – BRESCIA, UDINESE – FIORENTINA

La date de récupération des offres susmentionnées est fixée au mercredi 13 mai 2020.

La finale de la Coupe d’Italie sera donc prévue le mercredi 20 mai 2020.