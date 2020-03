Officiel, Rome ne se rend pas à Séville: “Défaut d’autorisation”

Le fonctionnaire est arrivé: le Rome ne partira pas pour Séville. Le match aller valide pour les huitièmes de finale Ligue Europa il est donc très probablement reporté à une date ultérieure. La confirmation a été donnée par le club Giallorossi via le profil Twitter de l’entreprise.

# ASRoma ne se rendra pas en Espagne pour le match de Ligue Europa contre Séville en raison du manque d’autorisation des autorités locales. Plus de détails seront annoncés par l’UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA

– AS Roma (@OfficialASRoma) 11 mars 2020

L’Espagne bloque les vols

Mardi 10 mars, le gouvernement espagnol a bloqué tous les vols à destination et en provenance de l’Italie en raison de l’urgence du coronavirus. À cet égard, il y a eu diverses tentatives de négociation pour que le Capitole atteigne également Séville, à l’exception du “non” définitif des autorités ibériques.

Fonseca approuve la décision

L’entraîneur de la Roma, Paulo Fonseca, il a immédiatement accepté une éventuelle décision de suspendre le match. Voici ses récentes déclarations à l’agence EFE:

“Il y a quelque chose de plus important que le football et c’est la santé des gens. Je pense que des décisions très importantes seront prises ces jours-ci et ne devraient pas être prises uniquement par les ligues respectives, mais devraient être prises en collaboration avec l’UEFA. Nous ne pouvons pas arrêter la Serie A, puis jouer à Valence-Atalanta. La participation de l’UEFA sera très importante pour toutes les ligues. ”