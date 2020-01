officiel ses adieux au football joué

En raison des problèmes physiques constants qui ont caractérisé ses deux saisons à Casertana, Antonio Floro Flores il a décidé de suspendre ses bottes sur l’ongle.

Ci-dessous, l’annonce officielle du club rossoblu certifiant le retrait du joueur né en 1983:

Le Casertana FC annonce que le footballeur Antonio Floro Flores a décidé de quitter le football joué à partir de ce moment. Une carrière s’étalant sur plus de deux décennies, parsemée de succès et de chemises glorieuses, se termine. Une décision qui déclenche une pluie d’émotions en chacun de nous et qui fait suite à une évaluation minutieuse qu’Antonio lui-même avait annoncée ces derniers mois.

Un grand professionnel que Casertana FC a eu l’honneur de se vanter dans ses rangs, à qui nous remercions pour l’engagement et le travail accompli au quotidien; avec l’espoir qu’il obtiendra les mêmes succès qu’un footballeur même sur la nouvelle route qu’il décidera de prendre.

«Une étape certainement pas facile pour quelqu’un comme moi qui a toujours couru derrière un ballon – commente Floro Flores – Il y a beaucoup d’émotions et de pensées qui me traversent la tête en ces moments. Une infinité de sensations que je vais essayer de raconter lors de la conférence de presse “.

Antonio Floro Flores rencontrera les médias demain, jeudi 30 janvier 2020, à 17h30, dans la salle de presse «Mario Iannotta» du stade «Pinto» de Caserte.