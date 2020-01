OFFICIEL: Sicula Leonzio, résolution consensuelle avec Bollino

SONDAGE

Avec une note officielle, Sicula Leonzio annonce la fin consensuelle de la relation contractuelle avec le joueur Mauro Bollino, qui termine ainsi son expérience en maillot noir et blanc.

22.01 13:03 – Sicula Leonzio officielle, résolution consensuelle avec Bollino

22.01 12:03 – tmw Padoue tombe sur le Golfe: elle est prêtée par Parme

22.01 11:18 – tmwCesena, Caturano arrive avec la formule de prêt à sec

22.01 09:44 – tmw Cesena, c’est aujourd’hui le jour de Caturano

22.01 00:10 – Catanzaro, c’est une fête dans la ville: Di Piazza est arrivée

22.01 00:05 – Alexandrie, Arctique: “Avec Olbia, nous espérons avoir un nouvel entraîneur”

21.01 23:55 – Padoue comme Milan: quand le football est … une affaire de famille

21.01 19:48 – Pellizzari couronne le rêve: d’un fan à un footballeur de Reggiana

21.01 19:42 – tmw Monopoli met également Tsonev de Lecce dans le collimateur

21.01 18:33 – Arzignano officiel, résolution consensuelle avec Valagussa

21.01 17:42 – Officier Bisceglie, triple coup. Voici Sierra et deux prêts de B

21.01 17:27 – officiel Avellino, Izzillo arrive de Pise

21.01 17:21 – Gozzano officiel, résolution consensuelle avec Emiliano

21.01 16:57 – Vibonese official, rescission consensual with dogs

21.01 16:24 – L’officier Bari, Laribi arrive en prêt de Hellas Verona

21.01 16:12 – Officier Catanzaro, l’attaquant Tulli arrive

21.01 16:06 – tmwVibonese, au revoir avec les chiens: annulation consensuelle

21.01 15:50 – tmwSudTirol, situé la pointe: près de Fischnaller del Catanzaro

21.01 15:21 – officier Pontedera, Mazzini se rend à Plaisance. Cardelli est de retour

21.01 14:54 – tmwAlessandria, défi à Arezzo et Cavese pour Pandolfi

21.01 14:48 – officier V. Francavilla, l’attaquant Ekuban arrive des Hellas

21.01 14:27 – officier Cavese, Sainz-Maza reconduit jusqu’en 2021

21.01 13:48 – Padoue, Mandorlini: “J’espère pouvoir ouvrir un cycle comme à Vérone”

21.01 12:57 – officiel Juventus U23, l’attaquant expert Marchi arrive de Monza

21.01 12:42 – Novara officiel, Cisco arrive: prêt de 18 mois avec option

21.01 11:24 – officiel Rende, Rigoli est le nouveau manager

21.01 11:03 – officielVirtus Francavilla, l’arrière latéral Gallo de Lecce arrive

21.01 09:57 – Juventus U23, Brunori et Marchi pour l’attaque en attendant Marques

21.01 09:05 – focusSeries C, le Top 11 du groupe C: Simeri se donne un bis

21.01 08:55 – focusSérie C, Top 11 groupe B: le but de Cinelli fait voler Vicenza

Victor Moses est à Milan depuis plusieurs heures et aujourd’hui, avec quelques surprises, il deviendra un nouveau joueur de l’Inter. L’outsider de Chelsea, qui a interrompu le prêt avec Fenerbahce pour changer à nouveau sa chemise, a déjà subi des examens médicaux, attendant maintenant la signature. Suivez …