OFFICIEL: Teramo et Cetteo Di Mascio, nouvel entraîneur après l’exonération de Tedino

Après l’exonération de Bruno Tedino, Teramo a communiqué le nom du nouvel entraîneur: “Le SS Teramo Calcio annonce la nomination de Cetteo Di Mascio en tant que nouveau directeur technique de la première équipe. Né en 1959, il était déjà responsable du secteur jeunesse rouge et blanc, Di Mascio ne représente pas une solution temporaire, mais c’est un choix pondéré dans la continuité et le projet renouvelé entamé l’été dernier par le président Franco Iachini, Di Mascio partageant déjà tous les choix stratégiques du club. sera assisté par l’adjoint Marco Stella, ancien entraîneur de Berretti dans cette première partie de saison. Le club leur souhaite la plus chaleureuse des deux pour cette nouvelle expérience professionnelle “.