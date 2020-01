OFFICIEL: Tottenham, affronté le portugais des moins de 21 ans Gedson Fernandes

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

Tottenham annonce le rachat de Gedson Fernandes, milieu de terrain de Benfica. Prêt de 18 mois avec droit de rachat. 21 ans, originaire de Sao Tomé et Principe mais avec un passeport portugais, il est une équipe nationale des moins de 21 ans de la sélection lusitanienne.

✍️ Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons conclu un accord pour le prêt de 18 mois de Gedson Fernandes de Benfica avec une option pour rendre le transfert permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS

– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 janvier 2020

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

15.01 10:09 – Ligue 1, en quatre jours deux fois contre Monaco et le Paris Saint-Germain

15.01 10:03 – Ouvertures en Espagne – Setién-Barcelona et Marca ironique

15.01 09:57 – Ouvertures en Angleterre – Man Utd, non au Qatar pour des raisons de sécurité

15.01 00:35 – Man City, Guardiola peut s’étendre mais seulement en révolutionnant l’équipe

15.01 00:25 – PSG, objectif Aouar: Lyon demande plus de 40 millions

15.01 00:10 – Arsenal, Arteta prépare l’arraché à Guardiola: but des Stones

15.01 00:05 – Everton, Ancelotti: “Voici les possibilités d’avoir de grandes ambitions”

14.01 23:35 – OFFICIEL Wolverhampton, Rafa Mir prêté à Huesca pour 18 mois

01.01 23:25 – PSV OFFICIEL, la gardienne Zoet prêtée à Utrecht jusqu’en juin

14.01 23:10 – FA Cup, reprise du troisième tour: Tottenham et Newcastle pass

14.01 22:56 – Chelsea, Ake ne sera pas racheté. Et Wilson a déçu les observateurs

14.01 22:49 – Man United, Raiola vise Rashford: il veut devenir l’agent

14.01 22:38 – OFFICIEL Borussia Monchengladbach, Beyer prêté à Hambourg

14.01 22:12 – OFFICIEL Betis, embauché Guido Rodriguez. Signé jusqu’en 2024

14.01 22:04 – Robert Moreno sur l’exemption de Valverde: “Rien ne me surprend plus”

14.01 21:52 – Everton, Andre Gomes se voit après une mauvaise blessure à la cheville

14.01 21:48 – Watford, Pussetto: “Quitter Udine n’a pas été facile mais je suis content”

01.11 21:38 – Benfica, les négociations ont commencé pour Mariano Diaz après les adieux de De Tomas

14.01 21:34 – Séville, Hernandez à deux pas de la Galaxie pour 9 millions d’euros

14.01 21:23 – Galatasaray, Nzonzi à l’étape d’adieu: Aston Villa y réfléchit maintenant

14.01 21:12 – Xavi avait déjà donné sa bénédiction à Setien: “Parfait pour le Barça”

14.01 21:08 – Arsenal OFFICIEL, le gardien Iliev prêté à Jagiellonia

01.18 20:57 – Tottenham, titulaire d’Eriksen en FA Cup contre Middlesbrough

01.18 20:51 – TMW PSV, voici l’argent pour Rodriguez: Zoet à Utrecht et Pereiro en MLS

14.01 20:26 – Messi: “Avec un duel spécial CR7 qui restera pour toujours”

14.01 20:12 – Bordeaux, l’exemption de Sousa est évaluée: Laurent Blanc déjà contacté

14.01 19:18 – TMW RADIO Borghi: “Setien est un vrai manager, il peut gagner le triple”

14.01 18:42 – Tottenham, Mourinho prêt à entrer dans la course pour Cavani

14/01 18:09 – VIDEO – PSG, Tuchel: “Mbappé aime jouer aux côtés d’Icardi”

14.01 18:03 – Barcelone, Messi: “Le passage au faux nueve a été une surprise pour moi”

1er étage

Aucun contact avec Zenit pour Simone Zaza. Il s’agit du rapport des contrôles effectués concernant l’avenir de l’attaquant lucanien en vigueur à Turin et l’appétit de nombreuses entreprises autour du Vieux Continent. Le club russe poursuit différentes priorités de marché qui …