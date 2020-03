OFFICIEL: Valence-Atalanta à huis clos. Le communiqué de presse du club Nerazzurri

Eu égard à la récente décision de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana (ministère de la Santé de Valence) et à la déclaration de la Fédération espagnole, l’UEFA confirme que le match Valence-Atalanta, valable comme retour de la huitième de finale de la Ligue des champions de l’UEFA, il peut être joué comme prévu (en termes de date, d’heure de début et de lieu), mais doit avoir lieu à huis clos, c’est-à-dire qu’aucun détenteur de billet (acheté soit auprès du club d’origine, du club extérieur ou via le UEFA) sera autorisé à assister au match.