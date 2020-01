OFFICIEL: Virtus Entella, le gardien Zaccagno arrive

SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

Virtus Entella annonce avoir conclu un accord avec le club de Turin pour l’acquisition temporaire de la performance sportive du joueur Andrea Zaccagno (gardien né à Padoue le 27/05/1997)

Un très bon accueil à Andrea du président Gozzi et de toute la grande famille Entella!

⚪️🔵 Officiel, Andrea Zaccagno est un nouveau joueur Entella! https://t.co/BTYd8bKpKW

– Virtus Entella (@V_Entella) 24 janvier 2020

