OFFICIEL: Woo-yeong Jeong retourne au FC Bayern II en prêt!

Juste avant la fermeture de la fenêtre de transfert, le Bayern Munich a ramené un visage familier à la Säbener Straße. Wooyeong Jeong, qui a récemment remporté le championnat d’Asie U23 avec la Corée du Sud, sera prêté par le club de Bundesliga SC Freiburg jusqu’à l’été et jouera pour la deuxième équipe de Rekordmeister dans la 3.Liga.

Selon le communiqué officiel de FCBayern, le directeur du campus, Jochen Sauer, était satisfait du retour de Jeong et le voit comme une bonne alternative pour l’infraction.

En participant au tournoi de qualification olympique de Tokyo 2020, Woo a pratiquement manqué la préparation complète du deuxième tour au SC Freiburg. Il voit une chance avec nous d’acquérir une expérience de jeu précieuse dans la 3e ligue sans une longue période d’ajustement. Et nous sommes heureux d’avoir une autre très bonne alternative pour notre offensive avec lui

Jeong a déménagé au SC Freiburg l’été dernier après un an et demi avec le FC Bayern, où il a signé un contrat à long terme. Il ne cadrait pas tout à fait dans les plans de Christian Streich à Fribourg, donc il n’a joué qu’un seul match pour eux en Bundesliga. Maintenant, il est de retour avec ses anciens copains avec lesquels il a joué une saison remarquable, au cours de laquelle il a marqué 13 buts et 6 passes décisives.