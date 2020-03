Officiel, Zenga est le nouveau manager de Cagliari

L’officiel arrive: c’est Walter Zenga le nouvel entraîneur du Cagliari. L’entraîneur milanais, qui aura Max comme adjoint Canzi, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2021 avec le rossoblu, devenant le remplaçant du Rolando Maran exonéré. L’annonce sur le site officiel du club sarde.

Le communiqué de presse

“Cagliari Calcio annonce qu’il a confié la direction technique de la première équipe à Walter Zenga: l’entraîneur a signé un contrat qui le lie au club rossoblù jusqu’au 30 juin 2021.

Né à Milan le 28 avril 1960, il était trois fois le meilleur gardien de but du monde en tant que footballeur (1989, 1990 et 1991); il a remporté un Scudetto, deux Coupes de l’UEFA, protagoniste de l’équipe nationale avec laquelle il a marqué 58 apparitions.

Sa longue carrière d’entraîneur a commencé aux États-Unis en 1998-1999 à la tête des révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Après une parenthèse à Breda, il s’installe en Roumanie: il s’entraîne d’abord au National Bucarest, puis au Steaua, ce qui conduit à la conquête du championnat 2004-05. En 2005-06, la transition vers l’Etoile rouge de Belgrade: une saison triomphale au cours de laquelle il remporte la double coupe du championnat. Il poursuit sa carrière à l’étranger: en Turquie chez Gaziantepspor; aux Emirats Arabes Unis avec Al-Ain, puis à nouveau en Roumanie, à la tête du Dinamo Bucarest.

Le premier banc de Serie A est arrivé en avril 2008, à Catane: ayant succédé au championnat actuel, il a été sauvé. Il donne un rappel dans la saison suivante: les joueurs de Catane conquièrent la permanence dans l’élite sans soucis, montrant un jeu agréable et amusant. Après l’expérience de Palerme, le retour au Moyen-Orient, où Zenga mène successivement Al-Nassr de Riad, Al-Nasr de Dubaï Emirats Arabes Unis et Al-Jazeera.

En 2015, il retourne en Italie, en Sampdoria, pour ensuite prendre la responsabilité technique d’Al-Shaab (Emirats Arabes Unis) et donc de Wolverhampton, formation de la deuxième division anglaise. Ses expériences les plus récentes en tant que technicien l’ont conduit à Crotone en A et à Venise.

Max Canzi rejoindra Zenga en tant qu’entraîneur adjoint. Milanais, né le 4 juillet 1966, entraîneur professionnel, dans l’équipe technique de Mario Beretta à Lecce et Turin, son entraîneur adjoint dans les expériences avec Paok Thessalonique, Brescia, Cesena, Sienne et Latina. Depuis l’été 2015, à la tête du Printemps rouge et bleu, il a contribué à la croissance humaine et professionnelle de nombreux jeunes joueurs, qui sont ensuite venus jouer parmi les professionnels. Avec lui, Primavera atteint les play-offs (saison 2015-16), conquiert la promotion dans le championnat de catégorie supérieure. Cette saison, il est actuellement deuxième au classement.

Zenga et Canzi travailleront avec l’équipe à partir de demain matin au centre sportif d’Assemini: bonne chance aux deux entraîneurs. “