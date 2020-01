OFFICIEL: Zenit, Kokorin prêtés à Sotchi jusqu’à la fin de la saison

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Par le biais de ses canaux officiels, Sotchi a annoncé qu’il avait repris l’attaquant Alexander Kokorin du Zenit St. Petersburg. Le ressortissant russe de 28 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl

– Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 21 janvier 2020

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

22.01 00:55 – Zenit officiel, Kokorin prêté à Sotchi jusqu’à la fin de la saison

22.01 00:50 – officier Flengo, Michael le post-Reinier. C’est la révélation de Brasilerao

22.01 00:40 – Lyon, Aulas: “Tousart et Dembele ne bougent pas. Nous voulons nous renforcer”

22.01 00:20 – Coupe de Turquie, Basaksehir éliminé par une équipe de 3ème division

22.01 00:06 – Coupe des Pays-Bas, brouillard épais à Sittard: le match avec Feyenoord est suspendu

21.01 23:52 – Chelsea, Lampard: “Je suis déçu de la façon dont le jeu a commencé”

21.01 23:50 – France, Coupe de la Ligue: premier finaliste de Lyon. Le LOSC sur les pénalités

21.01 23:43 – tmwAston Villa, vendu Suliman. La centrale s’envole pour le Portugal

21.01 23:42 – Arsenal, Arteta: “Le temps dira si c’est un tournant”

21.01 23:40 – Portugal, Coupe de la Ligue: finaliste Braga. Sporting CP out

21.01 23:17 – Bulletin Arsenal – D’un océan à l’autre Martinelli, Mustafi coupable

21.01 23:12 – Bulletin de Chelsea – Azpilicueta le meilleur, malheureux Kanté

21.01 23:10 – Premier League, à égalité entre Chelsea et Arsenal. Artilleurs pendant plus d’une heure sur 10

21.01 23:10 – Barcelone, Setien a demandé Rodrigo mais Valence fait un mur

21.01 22:57 – Copa del Rey, Séville en huitièmes de finale: trois du genre à Levante

21.01 22:53 – tmwRB Leipzig, renfort entre les poteaux: Josep Martinez arrive de Las Palmas

21.01 22:49 – Barcelone, Setien n’appelle pas Messi pour le match contre Ibiza

21.01 22:43 – direct DIRECT PREMIER – Finales: City ok, Everton a deux buts marqués

21.01 22:42 – Premier ministre, 24e tour: une accolade de défenseur en récupération, se moque d’Everton

21.01 22:34 – Real Sociedad, Januzaj hors de l’équipe: demain il demandera le transfert

21.01 22:27 – Qatar 2022, qual. Africain: Cameroun-Côte d’Ivoire dans le même groupe

21.01 21:42 – PSG, Tuchel sur Cavani: “On ne veut pas le vendre mais ça peut arriver”

21.01 21:38 – Copa del Rey, attaquant d’Osasuna lors du retour. Majorque éliminé

21.01 21:34 – Mieux vaut tard que jamais: premier but anglais pour Moise Kean

21.01 21:27 – Bayern Munich, Perisic: “Futur? Je veux jouer encore 7-8 ans”

21.01 21:18 – Bayern Munich, visites médicales pour Odriozola

21.01 20:57 – tmwBarcelona, ​​Amor: “Nous avons choisi Setien pour continuer à gagner”

21.01 20:42 – Manchester City, Laporte revient après 143 jours d’absence

21.01 19:57 – Bayern Munich, le prêt de Kuhn à l’Ajax est à un pas

21.01 19:27 – Officier Wolverhampton, l’Equatorien Campana signe jusqu’en 2023

1er étage

Nouveaux détails sur le transfert possible de Matteo Politano à Naples. Selon ce qui a été collecté par Tuttomercatoweb, la proposition napolitaine est celle du prêt onéreux à 2 millions avec l’obligation de remboursement à 18. Il n’y a toujours pas d’accord avec le joueur. Si l’opération se termine, …

TMW – Naples, pour Politano un accord global de 20 millions

LIVE TMW – Inter, Moïse-jour. Visites et signatures ok, annonce dans …

TOP NEWS 20 heures – Inter, voici Moïse. Sarri parle, le 22 de Naples-Latium …

FOCUS TMW – Comparaison des classements: vol Lazio: +13. Tracollo …

Juve, De Ligt: “Moi aussi, en tant que fan, j’aurais été en colère …

FOCUS TMW – Le Top 11 de la Serie B: c’est une fixation Made in Sud

Serie A féminine, la Juve vole. Mais les autres n’abandonnent pas. Orobica …

Milan, portes tournantes entre entrées et sorties potentielles