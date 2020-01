“Offre officielle pour Eriksen, principe d’accord pour Moïse. A propos de Petrachi …”

C’est un Piero aide sans freins celui interviewé par Sky Sport. Le ds duInter il a son mot à dire sur les nombreuses transactions de marché effectuées par les Nerazzurri, répondant également à Gianluca Petrachi, son collègue de Rome, qui, dans l’échange houleux entre Spinazzola et Politano, avait parlé d’un “court-circuit” entre Ausilio et Beppe Marotta lui-même.

Sur Petrachi

“Parlons pour la dernière fois de cette histoire: le court-circuit la définit peut-être comme telle car il la connaît probablement bien, c’est une situation dans laquelle il s’est souvent retrouvé depuis qu’il était à Rome lors de conférences de presse et d’interviews. Il sera la bonne personne pour nous expliquer ce qu’est un court-circuit. Pour le rassurer, je peux dire que nous sommes tous alignés à l’Inter. Lorsqu’une négociation commence, toutes les composantes s’accordent: les techniques et les financières. Si vous allez voir un joueur, c’est parce que tous les membres du club, du président à l’entraîneur, sont absolument d’accord. Si c’est une pensée que le manager rom n’a pas, c’est son problème. Je dis seulement qu’il devrait y avoir du respect et du professionnalisme entre collègues. Vous regardez chez vous, je parle d’Inter et non pas des problèmes de Rome et j’aimerais beaucoup que d’autres entreprises s’occupent de leurs problèmes et non de la dynamique de notre club dont les situations sont gérées en toute harmonie et connaissance “.

À propos de Politano

“C’est un atout pour le club, s’il est possible de favoriser une certaine situation, nous essaierons de lui plaire: c’est un attaquant, les chiffres sont les suivants. Si Politano devait sortir, nous chercherions quelqu’un sur le marché qui pourrait améliorer l’équipe. “

Sur Moïse

“Nous faisons nos évaluations dans ces heures, il y a un principe d’accord pour Moses avec Chelsea qui est tout à fait disponible. C’est peut-être une opportunité, mais nous devons attendre pour en parler en toute sécurité, quelle que soit la route. “

Sur Eriksen

“Étant un joueur de grande qualité, il a attiré l’attention des clubs les plus importants d’Europe: il doit expirer en juin, nous essayons. Nous nous sommes officiellement présentés à Tottenham et attendons. Mais je le répète, c’est très difficile parce que nous parlons d’un grand footballeur et dans ces situations, il est normal que beaucoup y pensent. Nous ferons tout notre possible. “

Su Vecino

«Avec l’entraîneur, nous ferons le point sur la situation, nous avons des idées assez claires. Les entrées et les sorties doivent se compenser numériquement. Nous avons dû élargir le rôle des étrangers et avec Young, nous l’avons fait. Nous verrons le reste. Vous devez faire zéro à zéro entre les entrées et les sorties. Essayons de saisir ce que propose le marché ».