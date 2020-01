OGC Nice 1 – 1 Stade Rennes

Il Nice et le Stade Rennes attaché un lors de la réunion tenue ce vendredi dans le Allianz Rivera. Il OGC Nice face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le SCO Angers. De son côté, le Stade Rennes perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre Olympique de Marseille. Après le résultat obtenu, le set de Nizardo est dixième après la fin du match, tandis que le Stade Rennes C’est le troisième.

24/01/2020

Agir à 22h56

CET

SPORT.es

La réunion a commencé positivement pour OGC Nice, qui a pris les devants avec un but de Kasper Dolberg, concluant la première partie par un 1-0 à la lumière.

Après la pause de la première partie, le but de la Stade Rennes, qui a obtenu le tirage au sort avec un peu de Flavien Tait à 81 minutes, mettant fin au match avec un score final de 1-1.

Le technicien de Nice, Patrick Vieira, est entré dans le champ Ignatius Kpene Ganago et Stanley N’Soki remplacer Myziane Maolida et Malang Sarrtandis que de la part du Stade Rennes il a remplacé Gerzino Nyamsi, Jeremy Gelin et Yann Gboho pour Faitout Maouassa, Gerzino Nyamsi et Adrien Hunou.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à James Lea Siliki.

Après cette égalité à la fin du match, le OGC Nice Il s’est classé 10e au tableau avec 29 points. De son côté, le Stade Rennes avec ce point, il a obtenu la troisième place avec 37 points, sur la place d’accès de la Ligue des champions, à la fin du match.

Le lendemain de Ligue 1, les deux Stade Rennes comme lui OGC Nice ils joueront à domicile un nouveau match contre lui FC Nantes et le Olympique Lyon respectivement.

Fiche techniqueOGC Nice:Walter Benitez, Christophe Herelle, Danilo, Dante, Malang Sarr (Stanley N’Soki, min.74), Wylan Cyprien, Pierre Lees-Melou, Alexis Claude Maurice, Kasper Dolberg, Myziane Maolida (Ignatius Kpene Ganago, min.74) et Adam OunasStade Rennes:Edouard Mendy, Sacha Boey, Joris Gnagnon, Jeremy Morel, Faitout Maouassa (Gerzino Nyamsi, min.27), Rafinha, Eduardo Camavinga, James Lea Siliki, Flavien Tait, Mbaye Niang et Adrien Hunou (Yann Gboho, min.76)Stade:Allianz RiveraButs:Kasper Dolberg (1-0, min. 47) et Flavien Tait (1-1, min. 81)