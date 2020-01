OGC Nice 3-0 FC Toulouse

Il Nice signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Toulouse pendant le match joué dans le Allianz Rivera ce samedi, qui s’est terminé par un résultat de 3-0. Il OGC Nice Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre Brest. De la part de l’équipe visiteuse, le Toulouse FC il a été battu 0-1 lors du dernier match contre lequel il a joué Stade de Reims et accumulé huit défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble nizardo est dixième, tandis que le Toulouse FC C’est le vingtième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui a créé la lumière grâce à un peu de Malang Sarr à 16 minutes. Encore une fois, il a marqué l’équipe locale, augmentant l’avantage avec un but de Hicham Boudaoui à la 19e minute, après quoi il a de nouveau marqué l’équipe de Nizardo grâce au but de Pierre Lees-Melou à l’orée de la finale, en 40, concluant la première mi-temps avec le score de 3-0.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en deuxième mi-temps et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Racine Coly, Kephren Thuram Ulien et Danilo remplacer Malang Sarr, Hicham Boudaoui et Pierre Lees-Melou, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Thymios Koulouris, Kalidou Sidibe et Amine Adli, qui est entré par Matthieu Dossevi, Kouadio Kone et Quentin Boisgard.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Hicham Boudaoui par le Nice et à Kouadio Kone, Ibrahim Sangare, Nicolas Isimat Mirin et Amine Adli par l’équipe toulousaine.

Avec 27 points, le OGC Nice Il était à la dixième place du tableau général à la fin de la réunion, tandis que le groupe dirigé par Antoine Kombouare Il était à la vingtième place avec 12 points, au lieu de la relégation en deuxième division.

Le lendemain de Ligue 1, le OGC Nice jouera contre lui SCO Angers à la maison pendant que Toulouse FC fera face dans son fief contre le Brest.

Fiche techniqueOGC Nice:Walter Benítez, Patrick Burner, Dante, Malang Sarr (Racine Coly, min.48), Stanley N’Soki, Wylan Cyprien, Pierre Lees-Melou (Danilo, min.81), Hicham Boudaoui (Kephren Thuram Ulien, min.68) , Kasper Dolberg, Myziane Maolida et Alexis Claude MauriceFC Toulouse:Baptiste Reynet, Kelvin Amian, Nicolas Isimat Mirin, Steven Moreira, Issiaga Sylla, Ibrahim Sangare, Kouadio Kone (Kalidou Sidibe, min.38), Jean-Victor Makengo, Yaya Sanogo, Quentin Boisgard (Amine Adli, min.87) et Matthieu Dossevi (Thymios Koulouris, min. 38)Stade:Allianz RiveraButs:Malang Sarr (1-0, min. 16), Hicham Boudaoui (2-0, min. 19) et Pierre Lees-Melou (3-0, min. 40)