OGC Nice FC Toulouse

Ce samedi à 20h45 au Allianz Rivera les visages seront vus sur Nice et le Toulouse lors de la dix-neuvième journée de Ligue 1.

Il OGC Nice atteint la dix-neuvième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir égalisé 0-0 contre Brest Dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 18 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1 avec un score de 25 points pour et 27 contre.

Côté visiteurs, le Toulouse FC n’a pas pu gagner à Stade de Reims lors de leur dernière rencontre (0-1), de sorte qu’une victoire contre OGC Nice Cela vous aiderait à améliorer votre carrière dans le championnat.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, OGC Nice Il a cinq victoires, deux défaites et deux matchs nuls en neuf matchs disputés dans son domaine, ce qui indique qu’il doit s’efforcer durant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points chez lui. À la maison, Toulouse FC Il a un bilan de six défaites et trois nuls en neuf matchs joués, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade OGC Nice Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de OGC NiceEn fait, les chiffres montrent huit victoires, cinq défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de Nice. La dernière fois qu’ils ont Nice et le Toulouse Dans ce tournoi, c’était en mars 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, on constate que les locaux sont au dessus du Toulouse FC avec une différence de 12 points. L’équipe de Patrick Vieira Il est en quatorzième place avec 24 points dans le casier. En revanche, les visiteurs sont en 20e position avec 12 points.