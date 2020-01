OGC Nice Stade Rennes

Il Allianz Rivera verra vendredi à 20h45 la confrontation entre les Nice et le Stade Rennes lors de la vingt et unième journée de Ligue 1.

23/01/2020

À 20:46

CET

SPORT.es

Il OGC Nice affronte la vingt et unième journée du tournoi avec l’illusion de grimper sa position après avoir fait match nul 1-1 contre SCO Angers dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 20 matchs disputés jusqu’à présent, avec 29 buts en faveur et 28 contre.

Côté visiteurs, le Stade Rennes a subi une défaite contre lui Olympique de Marseille dans le dernier match (0-1), il arrive donc au match avec la nécessité de regagner la victoire dans le domaine de OGC Nice.

En tant que local, le OGC Nice Il a gagné six fois, a été battu deux fois et a tiré deux fois en 10 matchs, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. En tant que visiteur, le Stade Rennes Il a un bilan de quatre victoires, trois défaites et deux matchs nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes doivent faire tout ce qu’elles peuvent pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de OGC NiceEn fait, les chiffres montrent trois défaites et huit nuls en faveur de l’équipe à domicile. À son tour, l’équipe locale a une séquence de cinq rencontres invaincues à domicile contre le Stade Rennes. La dernière fois qu’ils ont Nice et le Stade Rennes Dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un score de 1-2 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, nous pouvons voir que le Stade Rennes Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de huit points. L’équipe de Patrick Vieira Il est classé onzième avec 28 points dans le casier. Quant à son rival, le Stade Rennes, est en troisième position avec 36 points.