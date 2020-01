OGS insiste sur le fait qu’il est fort sur les transferts

Date de publication: samedi 11 janvier 2020 9:17

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait qu’il maintient sa position dans les discussions avec Ed Woodward.

Il a été dit au patron de Manchester United lors de sa conférence de presse de vendredi que certains fans pensaient qu’il n’était pas assez franc pour pousser les arguments en faveur d’un investissement dans l’équipe lorsqu’il parlerait au vice-président exécutif Woodward.

La réponse de Solskjaer a été catégorique, le Norvégien disant: “Bien sûr que je le suis, bien sûr, nous avons des discussions ouvertes.

“Je ne vous dirais pas ce que je lui dis. Nous progressons vers quelque chose, je m’ennuie presque à parler de ce que nous avons comme vision et plan. Mais cela ne change pas d’août à maintenant. “

Avec cinq points d’avance sur United dans les quatre premiers avant l’affrontement de samedi en Premier League avec Norwich, il y a eu beaucoup d’attention sur qui le club pourrait essayer d’apporter ce mois-ci.

Solskjaer balayé une question sur le milieu de terrain du Sporting Lisbonne Bruno Fernandes, tandis que le défenseur Kalidou Koulibaly et les meneurs de jeu James Maddison et Jack Grealish ont été d’autres noms liés à Old Trafford.

Le patron de United insiste sur le fait qu’il se concentre sur des objectifs à long terme et ne pense pas aux signatures en fonction de sa propre réputation.

“Je ne vais pas me protéger”, a-t-il dit. «Je suis ici pour faire de mon mieux pour le club, ce que je pense et nous pensons être juste.

«Je ne me mettrai jamais, jamais devant le club. Il n’y a pas de «i» à Manchester et il n’y a pas de «i» dans cette équipe. Je ne pourrais jamais, jamais faire ça, ce n’est pas moi. Je travaille pour Man United.

«Ce ne serait pas toujours la pire chose que vous puissiez faire pour mettre un correctif à court terme si c’est bon pour le groupe ici et maintenant, mais vous ne vous mettriez pas dans une situation où vous avez fait quelque chose que vous regrettez dans 18 mois. »

Bonjour, Alexis Sanchez.

“Nous devons faire preuve de diligence raisonnable – c’est le caractère des joueurs, la qualité des joueurs et la bonne place dans cette équipe.”