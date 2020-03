Ojeda, de Boca, Martelli, de River et de Lonigro, de Central: des buteuses féminines racontent les secrets du travail

Erica Lonigro a inscrit 17 buts en 14 matches du tournoi professionnel féminin. Il semble être né pour jouer neuf: il a un but – beaucoup! -, il court vite avec une balle contrôlée, capable de se balancer et actif pour occuper tout le front d’attaque. Quand Chapelet Central récupérer le ballon, la passe sort automatiquement à la recherche du 11; derrière les centrales, face à la défense ou détourné, Lonigro parvient toujours à faire mal. C’est la carte de but principale d’une équipe – la seule première qui ne soit ni Buenos Aires ni Buenos Aires – qui aspire à disputer le championnat. C’est Roxana Gómez, DT de Central, qui l’a placée là. Érica semble être née pour jouer neuf mais il y a seulement trois ans, elle a réalisé, quand il a rencontré l’organisation de Central. Jusque là, la footballeuse de 25 ans avait remarqué qu’elle était rapide pour les carrières universitaires, mais personne n’avait perfectionné ses qualités de footballeur parce qu’il n’avait jamais intégré de division jeunesse: son ticket de football disait directement “d’abord”. “Venez appris,” aurait-il pu dire aussi.

Andrea Ojeda compte plus de 250 buts à Boca. Ou 300, personne ne sait, car personne ne tient le compte et le papier dans lequel elle écrivait ses festivités a été perdu. Ojeda a 35 ans et a déjà traversé les Espagnols d’Albacete et de Grenade, où les centrodelanteras, dit-il, ont moins de liberté. «Vous devez rester dans la zone, réparer les plantes, bouger peu et tenir le coup. Vous pouvez lancer une diagonale à la fin de l’espace, mais c’est plus schématique qu’ici », dit-il. Ici, dans l’équipe menant le tournoi, neuf peuvent descendre pour jouer. Parfois, il faut aussi aller à l’extrême et ensuite, dit-il, il faut coordonner les mouvements avec les côtés et les intérieurs et assumer l’engagement de défendre; Presque un oxymore pour un attaquant. Ce que Ojeda aime le moins occuper, ce n’est pas de pousser le côté mais le jeu va dans l’autre sens: “parfois ils vous oublient, ils vous disent la marque et veulent vous mettre une chaise” . Il parle au psychologue, il dit: comment être vigilant lorsque le ballon arrive sous peu. Avoir de la patience. Les 67 buts marqués par Boca lors du tournoi montrent beaucoup d’activité pour les attaquants. Pour toutes. Ojeda a déjà fait 14.

Lucia Martelli a neuf ans de la récréation scolaire. “Je ne suis bon à rien d’autre”, dit-il, et estime que ses qualités pour le poste sont nées avec elle, il y a 30 ans. Il a l’instinct de définir, il n’a pas peur de chercher la balle avec son corps ou son visage, ou d’aller se verrouiller, ou chercher une tête, comme cela peut arriver à d’autres femmes qui ne concourent pas depuis les filles. Comment neuf se sont lassés de célébrer dans le tournoi UBA – “Je suis resté dans la surface et j’ai marqué beaucoup de buts” – a remporté une Copa Libertadores avec Huila de Colombia et Il est à River depuis 8, votre équipe actuelle. Quelques choses qu’il a dû apprendre: faire des relais – “ça me coûte mais ça m’aide” -, quitter la zone pour que les plantes perdent référence, pivoter. Son apprentissage a eu lieu à l’âge adulte: comme Érica et Andrea, il n’est pas passé par les divisions inférieures simplement parce qu’elles n’existaient pas.

Martelli Regardez beaucoup de football pour apprendre. Le football masculin, pour l’instant. L’autre jour, elle a été accrochée à un mouvement d’Antoine Grezmann et a tenté de le lancer sur le terrain: le Français semblait statique jusqu’à ce qu’il donne un laissez-passer à un partenaire, mette un violent piqué et part à la recherche d’espace; Un mouvement agressif et fort. Regardez aussi Luis Suárez, Edison Cavani et Mauro Icardi. Depuis Independiente, le club dont il est fan, observe Silvio Romero. Il veut améliorer la technique “Je n’ai pas appris en tant que fille”, la coordination et le sprint court. Il est très détaillé et très conscient des lacunes de sa formation.

Ojeda apprend aussi en regardant les garçons. “Définition”, ce que vous observez le plus. Ses professeurs de télévision adolescents étaient Gabriel Batistuta et Martin Palermo. RoKnot était le meilleur attaquant qu’il ait vu et Luis Suarez, votre favori actuel. Il dit que ce que font les hommes doit s’adapter à un ballon de football avec moins de puissance et plus d’espace: «le même terrain, pour nous, est plus grand. Vous devez être créatif. ” Andrea n’a pas non plus fait d’inférieur mais Il a commencé à jouer à Primera à l’âge de 13 ans, avec des documents de compagnons plus âgés. À Temperley, rappelez-vous, il a marqué 7 buts pour San Telmo avec une pièce d’identité empruntée. Un leader a été choqué par la puissance de feu de Carmona jusqu’à ce qu’un collègue le fane: «Mettez des lunettes, Alberto. Ce n’est pas Carmona. » Il a dû apprendre tellement de choses ensemble et quand il a grandi, parfois sa tête a explosé. Ce que vous voulez améliorer maintenant, c’est la définition: lancer encore et encore avec une formation spécifique pour définir «comment les archers font pour s’améliorer. Plus vous vous entraînez, mieux c’est. »

Contrairement à leurs partenaires de position, Érica ne regarde presque pas les matchs. Il dit qu’il se concentre sur lui-même. Il apprend la nutrition. Vous souhaitez améliorer votre fitness, votre domaine gaucher. La tête, à l’intérieur et à l’extérieur: la mentalité et l’en-tête. Il sait également que les défenseurs ont connu leurs mêmes lacunes d’entraînement et imaginent qu’il y aura de moins en moins de temps pour réfléchir à la zone lorsque les rivaux amélioreront leurs performances. Comme Lucia et Andrea, il le célèbre. Les divisions jeunesse qui prennent timidement forme dans les clubs de première division vont changer l’avenir des footballeurs. Bien que tout ne soit pas appris ou enseigné: Avec ou sans inférieurs, les grévistes argentins sont les propriétaires totaux du tournoi et, accessoirement, une référence féminine pour ceux qui veulent apprendre à marquer des buts à la télévision.