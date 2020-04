“Ok seulement avec de nombreuses garanties pour tout le monde. Sur les chèques et les fonds …”

Les associés ne se lâchent pas et restent vigilants sur tous les aspects qui conduiront à la reprise de la Serie A. De la situation contractuelle à protocole de santé que chaque club doit respecter afin de pouvoir redémarrer et garantir un retour aux activités ordinaires le plus sûr possible, pour les joueurs et pour toutes les composantes qui gravitent autour du football.

AVIS MÉDICAL

Le Conseil d’administration, en présence de la Dre Della Frera (membre de la Commission médico-scientifique de la FIGC), a analysé et réfléchi sur le protocole élaboré pour la reprise de la formation des footballeurs professionnels. Certains doutes ont été clarifiés et de nouvelles enquêtes doivent être soumises à la Commission. Comme déjà exprimé dans des situations passées, l’AIC souligne l’importance que les médecins spécialistes garantissent la matière pour garantir les mesures de précaution à mettre en place pour la récupération.

JE VEUX recommencer MAIS …

La volonté des joueurs est, et sera toujours, de retourner sur le terrain dans les plus brefs délais avec les plus larges garanties de sécurité pour tous les professionnels. Un aspect, profondément ressenti par l’ensemble du Conseil, concerne le contexte actuel du pays qui, bien qu’avec une intensité différente d’une région à l’autre, se trouve toujours dans une phase d’urgence. La volonté de tous les athlètes est de pouvoir revenir faire leur travail ainsi que de nombreuses autres catégories professionnelles, sans paraître privilégié ni profiter de couloirs préférentiels lors des bilans de santé.

CONDITIONS À GARANTIR

Au cours de la longue conversation avec le Dr Della Frera, il a été souligné que le besoin et la volonté de reprendre la formation et de pouvoir recommencer à travailler en toute sécurité risquaient de devoir surmonter l’obstacle structurel de la plupart des réalités professionnelles. L’espoir est de pouvoir avoir le plus grand nombre d’entreprises capables de redémarrer, si les conditions générales du pays le permettent.

FONDS ET COURS EN LIGNE

Le conseil d’administration a également clarifié le poste de bilan de notre association “Mutual Assistance Fund” qui a retenu l’attention de certains médias ces dernières semaines. Le Fonds budgétaire est un élément qui constitue la totalité de la valeur nette associative et est utilisé pour financer toutes les activités de l’Association. Cela comprend les résultats d’exploitation positifs obtenus d’année en année, depuis la création de l’Association, depuis plus de 50 ans. Pour cette raison, il s’agit certainement d’un élément de fierté et d’une démonstration de bonne gestion économique. Quant à l’utilisation de ces sommes, comme toujours le Conseil d’Administration se chargera d’assurer la juste mesure entre l’assistance aux membres et la continuité de l’Association. Enfin, la possibilité d’activer certaines formations en ligne a également été discutée avec l’aide et le support du Secteur Technique FIGC. Certains de ces stages sont déjà actifs, d’autres seront mis en place dans les prochaines semaines afin de contribuer, en ce moment d’arrêt forcé, à la formation personnelle des membres.