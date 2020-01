Old Folks XI: le très brillant Jan Vertonghen

le Old Folks XI se déplace maintenant le long de la ligne arrière vers la moitié centrale, et le premier de deux chevaux de bataille familiers nés à seulement deux jours d’intervalle. Mais avant de commencer, un mot aux fans de Manchester City: aucun d’eux n’est Fernandinho. Son âge ferait de lui le CB le plus âgé de tous, mais il ne commence que maintenant parce que Aymeric Laporte est blessé. Il est une merveille et une légende, et sa carrière mérite un livre entier, mais selon les règles de cette série, il doit prendre un siège arrière. Mes excuses.

Passons maintenant à notre jeune homme, qui est un joueur à deux postes, ayant excellé à la fois à l’arrière gauche et à la moitié centrale au cours de sa longue carrière. Il a fait deux équipes PFA de l’année. Il a disputé près de 100 matchs de clubs européens et a débuté en finale de la Ligue des champions. Il est le leader de tous les temps en casquettes pour son pays, avec 118 et plus. Il a marqué lors de deux Coupes du monde, une fois avec son pied et une fois avec sa tête, cette dernière entamant un fameux retour. Ce ne pouvait être que…

Jan Vertonghen n’est pas exactement une machine à buts, c’est pourquoi il est assez surprenant de trouver une vidéo YouTube intitulée “Top 10 Goals — Jan Vertonghen” de ses jours à Ajax.

En fait, il a marqué 28 pour le club en 220 apparitions, et la vidéo le montre avec un pied gauche remarquablement comme un moteur de traction.

Mais ce n’était pas la raison pour laquelle les Spurs l’ont signé à l’été 2012. Avec des blessures (Michael Dawson), la retraite (le grand Ledley King), l’âge (William Gallas) et la jeunesse (Steven Caulker) rendant la ligne arrière incertaine, ils avait besoin d’un jeune défenseur central, mobile et jouant au ballon. Vertonghen, 25 ans, Joueur de l’année Eredivisie et un international belge établi, était un choix naturel.

C’était l’une des grandes sagas de transfert de tous les temps. Il avait été identifié comme une cible des mois auparavant, le manager Harry Redknapp le surveillant lorsque l’Ajax jouait à Old Trafford en Europa League. Les Spurs voulaient définitivement Vertonghen, mais Arsenal aussi. Vertonghen voulait les Spurs en partie parce qu’il était assuré de jouer du temps dans sa position préférée, la moitié centrale. Les négociations s’éternisèrent. (Daniel Levy, vous savez.) Il y a eu un hold-up de dernière minute lorsque l’Ajax a hésité à payer à Vertonghen des frais de vente obligatoires en vertu de son contrat. Au moment où l’accord a franchi la ligne, Redknapp n’était même plus le manager; c’était André Villas-Boas.

À la fin, les Spurs ont obtenu leur demi-centre – et l’ont joué la moitié du temps à l’arrière gauche. Vertonghen avait en fait commencé à l’Ajax en tant que milieu de terrain défensif, et avait également joué l’arrière gauche, jusqu’à ce que nul autre que Martin Jol ne le convertisse en demi-centre. Mais ce n’est que lors de sa troisième année chez Spurs qu’il a pu jouer son poste préféré à temps plein.

Ces années se sont prolongées, et c’est maintenant sa huitième saison dans le nord de Londres, avec 301 apparitions toutes compétitions confondues. Autrement dit, il a été fantastique. Pas trop fort, pas trop rapide, il a tout fait avec une technique suprême. Si vous avez un fan des Spurs pour un ami, appelez-le et demandez-lui de partager des vidéos. Vous verrez un cours complet sur la défense intelligente: positionnement, timing, jugement global. Il est le Maldini belge. Voici l’une des nombreuses compilations disponibles sur YouTube.

Les statistiques ne signifient pas grand-chose en ce qui concerne les défenseurs, mais je vais vous frapper avec celui qui le fait. En 2016/17, Vertonghen a mené la ligue en pourcentage de duels aériens, remportant 75,7% de ses batailles. Pas excité? Alors demandez-vous – pensez-vous que Vertonghen est une centrale aérienne? Un Ryan Shawcross, un James Tarkowski, un Nicolas Otamendi? Non. Pourtant, il les a tous conduits, par anticipation et compétence. Soit dit en passant, Tottenham n’a alloué que 26 buts cette saison, ce qui est de loin le meilleur record défensif de toute l’histoire du club.

Sa première place dans l’équipe PFA de l’année est venue en 2012/13, sa toute première saison, lorsque les Spurs ont terminé avec ce qui était alors leur record de points en Premier League. Son deuxième est venu en 2017/18, au cours duquel il a eu 31 ans et a probablement livré sa plus grande saison. Pour moi cette année-là, il s’est classé avec Cesar Azpilicueta comme le meilleur défenseur de la ligue.

Les fans des Spurs auront leurs moments préférés de cette année, mais le jeu dont je me souviens le mieux était un match nul 2-2 à Anfield. Liverpool a mené la majeure partie du match, et parce que Mauricio Pochettino a refusé de jouer prudemment, les Reds ont eu de nombreuses occasions de contre-attaquer, en particulier en seconde période. Vertonghen, testé à maintes reprises par Mo Salah et Roberto Firmino, a en quelque sorte mis fin à tous ceux qui se sont approchés. C’était une exposition passionnante. À la fin, il a été battu sur un brillant but en solo de Salah à la 91e minute, mais cela ne faisait que souligner à quel point il avait été superbe tout au long.

Je me souviens également du match d’ouverture de la saison suivante, lorsque Newcastle a opposé une résistance inattendue à St. James’s Park. Vertonghen a marqué un but précoce sur un coup franc, puis a donné à un homme scintillant la performance du match en défense alors que les Spurs ont triomphé 2-1. Les statistiques de cette journée montrent quatre plaqués, trois interceptions et 10 dégagements; ce dont je me souviens, c’est qu’il a fait chaque jeu et les a tous rendus faciles. Jetez un œil à ce bloc de sauvegarde de jeu:

Sa carrière internationale a été de qualité dès le départ. Il a d’abord enfilé le célèbre maillot rouge vif à l’âge de 20 ans, moins d’un an après avoir fait ses débuts en équipe avec l’Ajax. Il a fait au moins six apparitions internationales au cours de chacune des 12 dernières années. Au cours de la préparation de la dernière Coupe du monde, il est devenu le premier Belge à remporter 100 sélections internationales, et comme indiqué, il est toujours le leader de son pays. (Eden Hazard le dépassera bientôt, mais cela ne fait que des chiffres.)

Et ces buts en Coupe du monde? Le premier fut un jeu astucieux au Brésil 2014, marquant le vainqueur avec la Belgique à dix hommes…

Le deuxième était un coup de chance, mais l’un des coups les plus importants de l’histoire récente de la Coupe du monde, le but de la 69e minute qui a transformé le brillant match Belgique-Japon en huitièmes de finale à Russie 2018:

Vous pensez qu’il pourrait recommencer? Probablement pas, c’est pourquoi le football est si génial.

Mais il faut dire qu’à Russie 2018, il avait l’air fatigué. La saison dernière, il a bien joué, mais surtout en deçà de sa belle forme de l’année précédente. Cette saison, il a montré son âge, et le mot redouté «déclin» a fait son chemin dans les commentaires des fans. De façon inquiétante, il était sur le banc pour le match du week-end dernier contre Liverpool, José Mourinho préférant Davinson Sánchez à son partenaire Toby Alderweireld.

Eh bien, cela nous arrive à tous. Il y a une nouvelle saga maintenant, car le contrat de Vertonghen expire cette saison. Il y a eu des spéculations de tous les côtés, mais il est peu probable que le club lui offre plus d’un an, et peut-être même pas. Lorsque les Spurs et Arsenal ont initialement concouru pour sa signature, il a déclaré: «J’ai une préférence pour les Spurs. J’ai le meilleur sentiment pour ce club et je suis une «personne qui se sent». »Mais le football à gros budget a peu de place pour le sentiment.

Cela ne me dérange pas de devenir sentimental, cependant: il était l’un des meilleurs de sa génération. Il fait notre XI non seulement par la longévité, mais par l’excellence. En ce qui me concerne, quelle que soit la manière dont il sort, ce sera au top. Avec élégance et précision.

Peter Goldstein