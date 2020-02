Ole admet que Man Utd pourrait souffrir sans Ligue des Champions

Date de publication: jeudi 27 février 2020 3:48

Ole Gunnar Solskjaer admet Manchester United pourrait souffrir financièrement s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

United a raté la Ligue des champions de ce mandat, au lieu de passer à la Ligue Europa, les Red Devils accueillant le Club de Bruges à Old Trafford lors du match retour des 32 derniers matchs jeudi.

Après une reprise de forme, l’équipe de Solskjaer est passée à la cinquième place de la Premier League, à trois points de la quatrième place de Chelsea.

Bien que la cinquième place soit suffisante pour assurer la qualification pour la compétition de clubs d’élite en Europe – selon l’appel de Manchester City devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) au cours de leur suspension de deux ans de la compétition européenne – Solskjaer sait que pousser pour un classement parmi les quatre premiers a être une priorité.

Le manager de United a reconnu que le club doit trouver un moyen de revenir dans le peloton de tête de l’Europe s’il veut conserver son poids financier.

“Nous sommes un grand club et nous avons de bonnes finances, mais plus vous restez longtemps, plus vous souffrez, donc c’est une ambition de revenir en Ligue des champions”, a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse.

«Pour des raisons de football et financièrement, cela aidera le club. Nous devons nous concentrer sur cette compétition, puis sur la ligue dimanche et ensuite sur la FA Cup.

«Je pense que nous devons jouer un match à la fois. Tous les deux [routes into the Champions League through the Europa League and Premier League] sont possibles. Dans une compétition de coupe, on ne sait jamais. Ce pourrait être une mauvaise journée.

“Vous ne pouvez pas compter sur la victoire. Il y a de bonnes équipes et nous devons dépasser Bruges. Nous attendons le match avec impatience. “

