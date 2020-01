Ole Gunnar Solskjaer a des explications sur les problèmes défensifs

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a actuellement beaucoup de problèmes pour lui et ajouter à ses malheurs est son bilan défensif.

Certains peuvent penser que c’est offensivement que les hommes du légendaire Norvégien ont lutté, comme en témoigne leur échec contre Burnley et d’autres équipes «plus petites».

Cependant, il semble que les inquiétudes de United ne soient pas seulement à un bout mais aussi à l’autre, car ils ont concédé plus qu’ils ne l’auraient souhaité.

Des erreurs défensives sont restées malgré l’arrivée de Harry Maguire pour un record du monde cet été et le toujours impressionnant Aaron Wan-Bissaka a également rejoint Crystal Palace.

Victor Lindelof a mal commencé la saison, mais il a maintenant retrouvé sa meilleure forme tandis que Luke Shaw a été décent et l’émergence de Brandon Williams a été superbe.

Sous Mourinho, #mufc a concédé 26 buts durant toute la saison 2017/18, avec Jones, Smalling, Young et Valence en défense.

En 2019/20, Ole’s United a concédé 26 buts en 24 matchs avec le défenseur le plus cher du monde et l’arrière latéral le plus cher du monde.

Inacceptable.

– Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) 23 janvier 2020

En toute honnêteté envers Solskjaer, David de Gea a connu sa meilleure saison à Manchester United cette année-là et n’a plus vraiment changé depuis.

D’un autre côté, on pourrait également affirmer que l’ancien Molde possède le meilleur ensemble de défenseurs et qu’un record défensif plus acceptable aurait donc dû être atteint.

Cela aiderait également Solskjaer si son équipe était solide sur le plan défensif, car la seule inquiétude serait la menace d’attaque, mais avec les deux manquants, cela n’augure rien de bon pour lui ou ses méthodes tactiques.