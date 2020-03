Ole Gunnar Solskjaer a la plus jeune équipe de Premier League

Jusqu’à récemment, les fans de Manchester United ont subi une saison totalement incohérente et il semble qu’il y ait une raison évidente à cela.

Ole Gunnar Solskjaer a reçu de nombreux éloges récemment et à juste titre, étant donné la course sans défaite de son équipe avant la suspension de la Premier League.

United a connu de nombreux hauts et bas, mais semble avoir finalement tourné un coin, en jouant au football impressionnant et en se rapprochant des niveaux qu’ils ont montrés qui ont vu le légendaire Norvégien embauché à temps plein.

Solskjaer et ses joueurs ont dû faire beaucoup de travail pour y retourner avec beaucoup même le sentiment, à un moment donné, que cela n’arriverait jamais.

Les Red Devils ont connu beaucoup de changements depuis l’arrivée de l’ancien Molde, mais une autre explication pourrait être l’âge de l’équipe.

#mufc a la plus jeune équipe de Premier League cette saison. 28 joueurs ont été utilisés avec un âge moyen de l’équipe de 25,8 et un âge moyen de départ de 24,8 #mulive [mu]

– utdreport (@utdreport) 19 mars 2020

Non seulement l’âge moyen est impressionnant, mais le nombre de joueurs utilisés est tout aussi impressionnant.

La plupart des meilleures équipes du club ont tendance à avoir 22 ou 23 membres et c’est probablement en raison de blessures que Manchester United a dû utiliser plus de joueurs.

Étant donné la composition d’une jeune équipe, il serait logique que les hommes de Solskjaer soient incohérents et que, au fil de la saison, plus ils ont d’expérience et mieux ils se sont améliorés.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.