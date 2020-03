Ole Gunnar Solskjaer a plus de succès qu’il ne le mérite

DERBY, ANGLETERRE – 05 mars: Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer regarde au cours de la FA Cup Fifth Round match entre Derby County et Manchester United à Pride Park le 05 mars 2020 à Derby, en Angleterre. (Photo de Michael Regan / .)

Ole Gunnar Solskjaer est un homme qui a provoqué une grande divergence d’opinions parmi les fans de Manchester United. Certains fans sont catégoriques sur le fait qu’il n’est pas digne d’occuper un poste aussi convoité et doit être limogé, tandis que d’autres sont satisfaits de ce qu’il a fait et sont excités pour un avenir avec lui. Alors, quelle est la réponse? Solskjaer mérite-t-il plus de crédit, ou United devrait-il commencer la recherche d’un nouveau responsable?

L’argument pour Ole Gunnar Solskjaer

Signatures réussies

Le travail d’Ole Gunnar Solskjaer pendant les fenêtres de transfert a été remarquable. Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Daniel James et Odion Ighalo ont tous été signés par lui. Chacune de ces signatures a réussi à United et s’intègre bien dans l’équipe.

Bruno Fernandes

À l’heure actuelle, Bruno Fernandes est le meilleur joueur de United. À peine son premier mois à jouer au football anglais, il est nommé Joueur de Premier League du mois. Il est le parfait milieu de terrain créatif qui manquait à United. Manchester United avait des problèmes de blessures au milieu de terrain. Ils ont été contraints de jouer Jesse Lingard et Andreas Pereira, mais la signature de Bruno a fixé le milieu de terrain. Lorsque Pogba reviendra d’une blessure, son milieu de terrain sera carrément effrayant. Il mettra en vedette Fernandes, Pogba, McTominay, Matic et Fred et Mata très améliorés.

Fernandes n’apporte pas seulement de grandes performances sur le terrain à l’équipe, il apporte également la mentalité gagnante parfaite. C’est un joueur qui s’énerve lors d’un match nul loin de chez lui, au lieu de se contenter de repartir avec des points. Cette mentalité gagnante est vitale si United veut retrouver sa gloire d’antan.

Signatures défensives

Aaron Wan-Bissaka a également réussi. La plupart des fans de Premier League le considèrent comme le meilleur plaqueur de toboggans de la ligue, et de nombreux Mancuniens le classent même plus haut que d’autres stars comme Trent Alexander-Arnold de Liverpool. C’est une comparaison difficile à faire, mais sur la défensive et en tête-à-tête, Bissaka est le meilleur joueur. Bissaka s’est rapidement et parfaitement intégré à l’équipe et a immédiatement commencé à réaliser des performances incroyables.

L’autre signature défensive de Solskjaer, Harry Maguire, a également été exceptionnelle. Maguire a joué un rôle de premier plan dans l’équipe, et est déjà capitaine, après avoir fait preuve d’un grand leadership et d’un grand jeu. Depuis sa signature, il a continué à réaliser des performances incroyables. Il a même marqué plus de buts (1) qu’il n’en a concédé (0) en février! Avant la signature de Maguire, il n’y avait pas assez de profondeur dans la ligne défensive, obligeant des joueurs comme Phil Jones à jouer, ce qui a entraîné de nombreux trous à l’arrière. Maguire a résolu ces problèmes. Maguire félicite également les autres défenseurs autour de lui, que ce soit Victor Lindelof ou Eric Bailly, ils semblent tous les deux mieux jouer lorsque Maguire est avec eux.

James et Ighalo

Daniel James et Odion Ighalo n’ont pas eu autant de succès que les autres signatures, mais ils valaient leur prix. Daniel James a été signé à Swansea City pour 18 millions de dollars, mais depuis qu’il a rejoint United, sa valeur marchande est passée à 31 millions de dollars. Après avoir bien performé contre les grandes équipes de Premier League. James a ajouté encore plus de profondeur à l’équipe et quand la forme est une force avec laquelle il faut compter. Son rythme est stupéfiant, lui permettant de l’espace sur l’aile et il peut envoyer des croix précises, ou couper à l’intérieur pour tirer. Il est un danger sur tous les fronts. Odion Ighalo a récemment été prêté par SH Shenhua et a réalisé bien au-dessus de toutes les attentes en marquant 2 buts en 2 départs.

Pas peur d’utiliser les jeunes

Solskjaer a fait venir de nouveaux joueurs dans la première équipe via le marché des transferts, mais il a également une autre ressource qu’il n’a pas peur d’utiliser: le programme pour les jeunes de United. Mason Greenwood et Brandon Williams ont tous deux été amenés à la première équipe par le biais des équipes de jeunes par Solskjaer.

Mason Greenwood est un jeune avec beaucoup de potentiel. À seulement 18 ans, il semble déjà en place sur le terrain contre n’importe quel côté. Avec Marcus Rashford mis à l’écart par une blessure, Greenwood a regardé la partie, se plaçant devant le filet. Il a 4 buts et 2 passes en seulement 6 matchs en Ligue Europa. Mais Greenwood est plus qu’une simple statistique. Il complimente les autres joueurs autour de lui, entraînant les défenseurs hors de leurs positions et ajoute à l’attaque.

Brandon Williams a réalisé des performances défensives impressionnantes, en particulier pour son âge, mais une partie de la raison pour laquelle il a été un si bon ajout à l’équipe est due à la façon dont il a amélioré Luke Shaw. Luke Shaw était une montagne de potentiel inexploité, mais lorsque Brandon Williams a commencé à gravir les échelons pour prendre la place de Shaw, quelque chose a changé. Shaw a finalement eu une compétition saine pour sa place et il a été forcé de travailler plus dur et de s’améliorer, aidant toute la défense. Depuis lors, Shaw est devenu un meilleur joueur et s’est profondément transformé.

Force les performances des joueurs

Solskjaer a le don de trouver un potentiel inexploité et de le débloquer. Des joueurs tels que Shaw, Lindelof, Bailly, Fred, Mata et Martial se sont tous considérablement améliorés sous Solskjaer. Solskjaer y parvient en ajoutant une concurrence saine à un poste, forçant chacun à travailler plus dur et à concourir pour sa place. United avait une base de joueurs assez solide sous Mourinho, mais ils n’étaient pas obligés de jouer de leur mieux, alors l’équipe stagnait. Solskjaer a considérablement amélioré les gestionnaires de base b construits avant lui en ajoutant ses propres ajouts et modifications et en améliorant la qualité des joueurs déjà en place.

Ole Gunnar Solskjaer a un travail difficile

Les fans ne donnent pas à Solskjaer le mérite de son excellent travail et de tous les défis qu’il a surmontés. Les Red Devils ont subi des blessures après blessures, écrasant leur milieu de terrain et étouffant leur attaque. Les gardiens de milieu de terrain Pogba et McTominay sont blessés depuis un certain temps maintenant, McTominay revenant tout récemment. Joueur vedette, Rashford sera également absent pour le reste de la saison avec sa propre blessure. Solskjaer a trouvé un moyen de résoudre ces problèmes en changeant les formations, les tactiques et en faisant venir des joueurs du marché des transferts et des académies de jeunes. Il a fait un excellent travail avec ce qu’il a. Lorsque les joueurs sont tous en forme et que Solskjaer peut apporter des signatures d’été, l’équipe sera mortelle.

Solskjaer est également entré en vigueur au cours d’une période très difficile pour United. Jose Mourinho avait complètement perdu le vestiaire, ce qui avait un moral très bas et donnait envie à de nombreux joueurs de partir. Ole Gunnar a immédiatement rétabli la confiance dans l’équipe, remontant les esprits et le moral.

Solskjaer est une incroyable mangeoire et devrait mériter plus de crédit pour le merveilleux travail qu’il a accompli.

Photo principale