Ole Gunnar Solskjaer admet que Manchester United a besoin de plus de buteurs

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé qu’il aimerait ajouter un attaquant à son équipe avant la fermeture de la fenêtre de janvier demain.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-match de Manchester City, le Norvégien a avoué: «Nous avons besoin de plus de buteurs. Nous avons besoin de plus d’objectifs. C’est certain. »

Solskjaer a une fois de plus suggéré que ses joueurs avant n’étaient pas prêts à faire un effort supplémentaire pour marquer des buts «délabrés» et a identifié que c’était un problème pour l’équipe. «Nous avons besoin de quelqu’un qui veut se casser le nez pour marquer un but ou un orteil. Il n’est pas nécessaire que ce soit les bons et nous le savons. Je les défie et je dois les défier davantage parce que nous ne pouvons pas simplement marquer de beaux buts. »

Interrogé spécifiquement sur Anthony Martial, qui mène actuellement la ligne pour les Red Devils, Solskjaer a confirmé qu’il attendait plus du Français en termes de mouvement et de positionnement dans la surface de réparation. «Je n’accepterai jamais des joueurs qui ne veulent pas marquer de buts et des buts faciles, parce que ce sont des buts faciles lorsque vous faites de bons mouvements et lorsque vous restez dans la surface. Je vais donc travailler avec eux et nous allons travailler et travailler et travailler jusqu’à ce que nous le fassions. »

Le gestionnaire a également admis qu’il y avait encore une possibilité de nouvelles signatures dans cette fenêtre de transfert. Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait venir un attaquant avant la date limite, Solskjaer a répondu «Je ne suis pas sûr. Je sais que nous avons besoin de plus d’objectifs. Je sais que si Bruno dépasse la ligne, nous aurons un garçon qui va marquer et créer, alors parlons vendredi. »

Le moulin à rumeurs est étonnamment inactif, donc si United a un as dans sa manche, il a certainement réussi à le garder beaucoup plus silencieux que d’habitude. Les noms qui ont été liés à un mouvement incluent Edinson Cavani du PSG, Islam Slimani de Leicester, Krzysztof Piatek de Milan et Luka Jovic du Real Madrid.