Ole Gunnar Solskjaer affirme que l’esprit d’équipe est la clé du succès

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé hier le secret de l’amélioration des performances de son équipe contre Watford.

S’exprimant après le match, le Norvégien a déclaré que c’était l’esprit d’équipe renouvelé et la cohésion qui avaient été la clé du succès alors que les Red Devils se dirigeaient vers une victoire 3-0 contre les Hornets.

«Ce fut une semaine importante à Marbella; renforcer l’esprit d’équipe, la camaraderie et une certaine compréhension entre les joueurs. Ça marche. Maintenant, nous voulons commencer », a déclaré le manager.

Cette camaraderie était évidente sur les visages des joueurs pendant le match et il y avait un sentiment d’unité au sein de l’équipe qui n’était pas visible depuis un certain temps.

La nouvelle signature de Bruno Fernandes apparaît déjà comme une figure centrale de ce nouvel esprit, donnant l’exemple sur le terrain et montrant son côté ludique sur les réseaux sociaux.

L’international portugais a échangé des plaisanteries sur Instagram avec l’attaquant Anthony Martial. Après la victoire contre Chelsea la semaine dernière, Martial a publié “Je marque parce que ce n’était pas votre passe @ BrunoFernandes.10” à laquelle Fernandes a répondu hier avec espièglerie “La prochaine fois que je vous la passerai, essayez de ne pas la manquer”.

Mais le plaisir et les plaisanteries dément une détermination d’acier du joueur qui s’est clairement déjà transmise à l’équipe. “C’est ce que je veux faire et ce que je dois faire”, a déclaré Fernandes après le match. «Tout le monde sait que nous voulons entrer dans les places de la Ligue des champions. Je suis ici pour aider l’équipe à vaincre cela et à continuer à gagner des matchs. »

La présence de Scott McTominay dans l’équipe de la journée pourrait également avoir eu un effet sur le moral. L’homme de 23 ans est un autre personnage fort et déterminé capable de soulever ceux qui l’entourent.

La nouvelle harmonie de l’équipe est particulièrement bienvenue après que Fred a récemment révélé dans une interview qu’il y avait des problèmes dans le vestiaire qui laissaient le côté quelque peu divisé. Il est trop tôt pour dire si tous ces problèmes ont été résolus, mais d’après les preuves d’hier, il y a certainement de l’espoir que l’unité de l’équipe retourne enfin du côté d’Ole Gunnar Solskjaer.

