Ole Gunnar Solskjaer annonce les blessures de la première équipe avant Derby

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a annoncé de mauvaises nouvelles avant le choc du club avec Derby en FA Cup.

C’est la dernière compétition que les hommes légendaires du Norvégien pourraient probablement gagner et il y aura donc une énorme déception s’ils sont éliminés par leurs adversaires du Championnat.

Solskjaer espère certainement atteindre le top quatre avec United cette saison, mais s’il ne le fait pas, une victoire en FA Cup atténuerait le coup.

Cela n’a certainement pas fonctionné pour Louis van Gaal lors de son licenciement, mais le conseil d’administration croit sincèrement et pleinement en l’ancien Molde.

Les Red Devils auraient peut-être voulu faire équipe avec une équipe à pleine puissance, mais il semble que ce ne soit potentiellement pas possible.

Selon le site Internet du club, Solskjaer a déclaré: “Ouais [James will] manquez probablement aussi celui-ci et Marcus et Paul sont toujours dehors et je pense que Aaron pourrait avoir du mal.

«Il a un test aujourd’hui, mais il a eu du mal lors de notre dernier match contre Everton avec son dos, donc il pourrait être absent.

«Paul travaille toujours avec les kiosques à l’extérieur et il ne s’entraînera avec la première équipe que la semaine prochaine. Voyons donc combien de temps cela prendra, mais il aura besoin de temps pour s’entraîner afin de retrouver sa forme de football. “

Solskjaer a également déclaré sur Marcus Rashford: «Les scans étaient encourageants. Il travaille maintenant dans le gymnase et dans la piscine, et il se déplace mieux. Il est dans et autour de l’endroit. C’est comme la longueur d’un morceau de corde? C’est difficile.”

Il avait été annoncé précédemment que Paul Pogba serait de retour à l’entraînement cette semaine, il est donc un peu frustrant de voir cela retardé une fois de plus.

Les fans commencent vraiment à douter s’ils verront ou non le talentueux Français jouer pour leur club avant l’été.

Quoi qu’il en soit, au moins il y a des nouvelles positives en termes de forme physique de Rashford, même si l’on peut soutenir que les partisans préféreraient qu’il prenne autant de temps qu’il le faut pour éviter d’aggraver sa blessure actuelle.